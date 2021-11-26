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⚽ 19:00 Жеребьёвка стыковых матчей ЧМ22
Чемпионат мира по футболу 2022

Лепёхин: «Матч с поляками будет не легче, чем с Хорватией» эксклюзив

26 Ноября 2021 • 19:42 Комментировать (1)

Футбольный эксперт Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года. Сборной России досталась сборная Польши.

«Безусловно, у нас не худший вариант жеребьёвки. Худшим вариантом было бы, если бы мы впоследствии попадали бы на Италию или Португалию. Это бы нам в разы уменьшило шансы. Очень обидно прошла жеребьёвка, потому что на крупном турнире мы не увидим либо Италию, либо Португалию. Из всех команд в стыках эти две команды самые сильные, и кто-то из них не попадает.

Всё команды кроме Италии и Португалии нашей сборной по силам обыграть. В то же время, мы можем проиграть любой команде. Безусловно, матч с поляками будет сложным. Думаю, матч будет не легче, чем с Хорватией. Но шансы, конечно, есть. Все-таки мы не попали на топ-сборную», - сказал Лепёхин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Константин Лепёхин
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Комментарии (1)
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Lokomotiv38
26 Ноября 2021 в 20:03
До первой ошибки как с Хорватами
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