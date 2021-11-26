Футбольный эксперт Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года. Сборной России досталась сборная Польши.

«Безусловно, у нас не худший вариант жеребьёвки. Худшим вариантом было бы, если бы мы впоследствии попадали бы на Италию или Португалию. Это бы нам в разы уменьшило шансы. Очень обидно прошла жеребьёвка, потому что на крупном турнире мы не увидим либо Италию, либо Португалию. Из всех команд в стыках эти две команды самые сильные, и кто-то из них не попадает.

Всё команды кроме Италии и Португалии нашей сборной по силам обыграть. В то же время, мы можем проиграть любой команде. Безусловно, матч с поляками будет сложным. Думаю, матч будет не легче, чем с Хорватией. Но шансы, конечно, есть. Все-таки мы не попали на топ-сборную», - сказал Лепёхин.