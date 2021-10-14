Капитан сборной Дании: «Эриксен сплотил команду»

Симон Кьяер, капитан датской сборной, поведал, как инцидент с Кристианом Эриксеном на Евро-2020 помог «алой гвардии» сплотиться.

«Когда Эриксен вынужденно покинул сборную, мы объединились ещё сильнее. Смогли заполнить пустоту, образовавшуюся после его ухода. Дания нашла выход из непростой ситуации. Мы всем скучаем по Кристиану, но команда очень сильно выросла за последнее время. Эриксен сплотил команду, стал примером для каждого из нас», - цитирует Симона Кьяера Calciomercato.

Отметим, что сборная Дании является единственной европейской командой в квалификации к чемпионату мира, которой удалось выиграть все свои отборочные игры. У датчан 8 побед и разница мячей 27:0.