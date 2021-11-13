Дания выиграла девятый матч кряду, Австрия сильнее Израиля

Сборная Дании продолжает удивлять в квалификации чемпионата мира 2022 года. В пятницу участник финальной стадии турнира выиграл в девятый раз кряду, но в конце матча с Фарерами пропустил свой первый гол в отборочном цикле - 2:1.

Сборные Австрии и Израиля выдали результативную борьбу с победой хозяев - 4:2.

В этой группе интриги нет: Дания - первая, Шотландия - вторая.





