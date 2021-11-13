Дания выиграла девятый матч кряду, Австрия сильнее Израиля

Сборная Дании продолжает удивлять в квалификации чемпионата мира 2022 года. В пятницу участник финальной стадии турнира выиграл в девятый раз кряду, но в конце матча с Фарерами пропустил свой первый гол в отборочном цикле - 2:1.
Сборные Австрии и Израиля выдали результативную борьбу с победой хозяев - 4:2.
В этой группе интриги нет: Дания - первая, Шотландия - вторая.
Протокол игры
|(1:0) Ольсен Сков Андреас 18'
|(2:0) Ларсен Якоб-Бруун 63'
Шмейхель Каспер • Стрюгер-Ларсен Йенс • Кьяер Симон • Кристенсен Андреас • Меле Йоаким • Васс Даниэль • Норгор Кристиан 77' 80' ( Йонссон Йенс ( 80') • Линнстрем Йеспер 57' ( Делани Томас ( 57') • Ольсен Сков Андреас 68' ( Корнелиус Андреас ( 68') • Поульсен Юссуф 68' ( Дрейер Андерс ( 68') • Дарами Мохаммед 57' ( Ларсен Якоб-Бруун ( 57')
Запасные: Рённов Фредерик • Кристенсен Расмус • Винд Жонас • Систо Пионе • Виндаль-Йенсен Петер • Вестергор Янник • Махсо Андреас
Гестсон Тейтур • Йоэнсен Рене 49' 80' ( Мохр Хери ( 80') • Феро Одмар • Аскхам Хердур • Наттестад Сонни • Давидсен Вильормур • Ханссон Халлюр • Ванхамар Гуннар 58' 66' ( Йенсен Трондур ( 66') • Андреасен Якуп • Ватнхамар Сольви 80' ( Кнудсен Петур ( 80') • Эдмундссон Йоан 55' ( Ольсен Клеминт ( 55')
Запасные: Бьярталид Йоаннес • Вардум Барталь • Йоханнесен Патрик • Хансен Хедин • Агнарссон Ханнес • Петерсен Бьярни • Нильсен Гуннар • Ламхауге Маттиас
12 ноября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
Протокол игры
|33' Битон Нир (0:1)
|(1:1) Арнаутович Марко 51'
|58' Перец Дор (1:2)
|(2:2) Шауб Луис 62'
|(3:2) Шауб Луис 72'
Бахманн Даниэль • Триммель Кристофер • Линхарт Филипп • Хинтереггер Мартин • 73'Алаба Давид • Зайвальд Николас • Шёпф Алессандро 58' ( Шауб Луис ( 58') • Гриллич Флориан • Грюлль Марко • Забитцер Марсель • Арнаутович Марко
Запасные: Пош Штефан • Пенц Патрик • Любичич Деян • Драгович Александр • Ильзанкер Штефан • Демир Юсуф • Линднер Хайнц • Адаму Чуквубике • Кара Эркан • Ульмер Андреас • Онисиво Карим
Марсиано Офир • Даса Элазар • Эль-Хамид Хатем Абд • Менахем Сун • Абу-Абайд Ияд • 55'Перец Дор • Натхо Бибрас 23' ( Omri Gendelman ( 23') • Манор Соломон • Битон Нир • Захави Эран 64' ( Вайссман Шон ( 64') • Даббур Мунас
Запасные: Aviv Avraham • Абада Лиэль • Арад Офри • Хазиза Долев • Ницан Итамар • Даниэл Перец • Тиби Эйтан • Абу-Фани Мохаммад • Огани Орель • Подгоряну Суф
12 ноября. Стадион "Вёртерзе-Штадион" (Клагенфурт).