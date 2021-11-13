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Чемпионат мира по футболу 2022

Дания выиграла девятый матч кряду, Австрия сильнее Израиля

13 Ноября 2021 • 00:40 Комментировать
Австрия
4:2
Израиль
окончен

Сборная Дании продолжает удивлять в квалификации чемпионата мира 2022 года. В пятницу участник финальной стадии турнира выиграл в девятый раз кряду, но в конце матча с Фарерами пропустил свой первый гол в отборочном цикле - 2:1.

Сборные Австрии и Израиля выдали результативную борьбу с победой хозяев - 4:2.

В этой группе интриги нет: Дания - первая, Шотландия - вторая.

Протокол игры  
Дания 3:1 Фарерские острова
(1:0) Ольсен Сков Андреас 18'    
(2:0) Ларсен Якоб-Бруун 63'    
Шмейхель Каспер Стрюгер-Ларсен Йенс Кьяер Симон Кристенсен Андреас Меле Йоаким Васс Даниэль Норгор Кристиан   77'   80' (Йонссон Йенс (   80') Линнстрем Йеспер   57' (Делани Томас (   57') Ольсен Сков Андреас   68' (Корнелиус Андреас (   68') Поульсен Юссуф   68' (Дрейер Андерс (   68') Дарами Мохаммед   57' (Ларсен Якоб-Бруун (   57')
Запасные: Рённов Фредерик Кристенсен Расмус Винд Жонас Систо Пионе Виндаль-Йенсен Петер Вестергор Янник Махсо Андреас
Гестсон Тейтур Йоэнсен Рене   49'   80' (Мохр Хери (   80') Феро Одмар Аскхам Хердур Наттестад Сонни Давидсен Вильормур Ханссон Халлюр Ванхамар Гуннар   58'   66' (Йенсен Трондур (   66') Андреасен Якуп Ватнхамар Сольви   80' (Кнудсен Петур (   80') Эдмундссон Йоан   55' (Ольсен Клеминт (   55')
Запасные: Бьярталид Йоаннес Вардум Барталь Йоханнесен Патрик Хансен Хедин Агнарссон Ханнес Петерсен Бьярни Нильсен Гуннар Ламхауге Маттиас
12 ноября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).



 

Протокол игры  
Австрия 4:2 Израиль
    33' Битон Нир (0:1)
(1:1) Арнаутович Марко 51'    
    58' Перец Дор (1:2)
(2:2) Шауб Луис 62'    
(3:2) Шауб Луис 72'    
Бахманн Даниэль Триммель Кристофер Линхарт Филипп Хинтереггер Мартин   73' Алаба Давид Зайвальд Николас Шёпф Алессандро   58' (Шауб Луис (   58') Гриллич Флориан Грюлль Марко Забитцер Марсель Арнаутович Марко
Запасные: Пош Штефан Пенц Патрик Любичич Деян Драгович Александр Ильзанкер Штефан Демир Юсуф Линднер Хайнц Адаму Чуквубике Кара Эркан Ульмер Андреас Онисиво Карим
Марсиано Офир Даса Элазар Эль-Хамид Хатем Абд Менахем Сун Абу-Абайд Ияд   55' Перец Дор Натхо Бибрас   23' (Omri Gendelman (   23') Манор Соломон Битон Нир Захави Эран   64' (Вайссман Шон (   64') Даббур Мунас
Запасные: Aviv Avraham Абада Лиэль Арад Офри Хазиза Долев Ницан Итамар Даниэл Перец Тиби Эйтан Абу-Фани Мохаммад Огани Орель Подгоряну Суф
12 ноября. Стадион "Вёртерзе-Штадион" (Клагенфурт).

 

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окончен Молдова 0:2 Шотландия
окончен Англия 5:0 Албания
окончен Венгрия 4:0 Сан-Марино
окончен Австрия 4:2 Израиль
окончен Италия 1:1 Швейцария
окончен Андорра 1:4 Польша
окончен Дания 3:1 Фарерские острова
окончен Северная Ирландия 1:0 Литва
13.11  17:00 Босния и Герцеговина ... Финляндия 2.12 3.3 3.75
13.11  20:00 Турция ... Гибралтар 1.01 30 60
13.11  20:00 Норвегия ... Латвия 1.16 8 21
13.11  22:45 Бельгия ... Эстония 1.04 18 45
13.11  22:45 Франция ... Казахстан 1.05 15 40
13.11  22:45 Черногория ... Голландия 11 5.6 1.3
13.11  22:45 Уэльс ... Беларусь 1.19 6.8 18
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