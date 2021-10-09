​Роналду установил очередной рекорд

В сентябре Криштиану Роналду установил мировой рекорд по голам за сборную. С тех пор звёздный португалец несколько раз обновлял этот рекорд.

В субботу Роналду покорился ещё один рекорд. Теперь Криштиану является футболистом с самым большим количеством игр за национальную сборную в Европе. Роналду провёл за команду Португалии 181 поединок. Ранее рекорд принадлежал Серхио Рамосу, на счету которого 180 игр в футболке сборной Испании.

Если говорить не только о Европе, то автором мирового рекорда является Со Чин Аун. Он провёл 195 матчей за сборную Малайзии. Побить этот рекорд Криштиану Роналду может уже в следующем году.