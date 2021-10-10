Роналду прокомментировал победу над хозяевами чемпионата мира

Накануне вечером сборная Португалии провела контрольный матч против Катара.

У подопечных Фернандо Сантуша не возникло особых сложностей с азиатским коллективом – в ворота катарцев залетели три безответных мяча, один из которых – авторства Криштиану Роналду.

После финального свистка 36-летний нападающий следующим образом прокомментировал победу у себя в «Инстаграме»: «Как всегда горд представлять цвета своей страны. Это было очередное испытание для нас на пути к амбициозной цели – победе на чемпионате мира-2022 в Катаре!»

Для Криштиану Роналду это уже 112-й мяч за сборную Португалии.