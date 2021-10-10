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Товарищеские матчи по футболу

Роналду прокомментировал победу над хозяевами чемпионата мира

10 Октября 2021 • 09:34 Комментировать
Португалия
3:0
Катар
окончен

Накануне вечером сборная Португалии провела контрольный матч против Катара.

У подопечных Фернандо Сантуша не возникло особых сложностей с азиатским коллективом – в ворота катарцев залетели три безответных мяча, один из которых – авторства Криштиану Роналду.

После финального свистка 36-летний нападающий следующим образом прокомментировал победу у себя в «Инстаграме»: «Как всегда горд представлять цвета своей страны. Это было очередное испытание для нас на пути к амбициозной цели – победе на чемпионате мира-2022 в Катаре!»

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 

Для Криштиану Роналду это уже 112-й мяч за сборную Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Катара
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