​Гол Роналду помог сборной Португалии разгромить Катар

В субботу вечером сборная Португалии играла против Катара в товарищеском матче. Команда Фернанду Сантуша отпраздновала крупную победу – 3:0. Счёт открыл Криштиану Роналду, который в этот вечер побил рекорд Серхио Рамоса по играм за европейские сборные.

Во втором тайме европейцы организовали ещё два гола. Авторами результативных ударов стали Жозе Фонте и Андре Силва.

Теперь сборная Португалии будет готовиться к домашнему матчу отбора на чемпионат мира против Люксембурга. Игра пройдёт во вторник, 12 октября, и стартует в 21:45 по московскому времени.