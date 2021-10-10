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Чемпионат мира по футболу 2022

​Гол Роналду помог сборной Португалии разгромить Катар

10 Октября 2021 • 00:14 Комментировать
Португалия
3:0
Катар
окончен

В субботу вечером сборная Португалии играла против Катара в товарищеском матче. Команда Фернанду Сантуша отпраздновала крупную победу – 3:0. Счёт открыл Криштиану Роналду, который в этот вечер побил рекорд Серхио Рамоса по играм за европейские сборные.

Во втором тайме европейцы организовали ещё два гола. Авторами результативных ударов стали Жозе Фонте и Андре Силва.

Теперь сборная Португалии будет готовиться к домашнему матчу отбора на чемпионат мира против Люксембурга. Игра пройдёт во вторник, 12 октября, и стартует в 21:45 по московскому времени.

Протокол игры  
Португалия 3:0 Катар
(1:0) Роналду Криштиану 37'    
(2:0) Фонте Жозе 48'    
(3:0) Андре Силва 90'    
Кошта Диогу Далот Диогу Данилу Перейра Фонте Жозе Мендеш Нуну   46' (Леау Рафаэл (   46') Мариу Жоау   71' (Фернандеш Бруну (   71') Карвалью Вилльям   60' (Силва Бернарду (   60') Луис Матеус II   71' (Моутинью Жоау (   71') Роналду Криштиану   46' (Семеду Нелсон (   46') Андре Силва Гуэдеш Гонсалу   60' (Пальинья Жоау (   60')
Запасные: Лопеш Антони Патрисиу Руй Диаш Рубен Пепе Кеплер Канселу Жоау
Аль-Шееб Саад Аль-Рави Бассам Сальман Тарек Хассан Абделькарим Ро-Ро Аль-Хаидос Хассан   70' (Абдулсалам Абдулла II (   70') Будьяф Карим   76' (Мадибо Ассим (   76') Хатем Абдулазиз Ахмед Хомам Али Альмоэз   76' (Юссеф Юссеф (   76') Афиф Акрам
Запасные: Дузанде Ахмад Аль-Браке Султан Musaab Khoder Ваад Мохаммед Хассан Юсеф Алаэльдин Ахмед Баршам Мешаал Ассадалья Али Фати Ахмед
09 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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окончен Швейцария 2:0 Северная Ирландия
окончен Молдова 0:4 Дания
окончен Андорра 0:5 Англия
окончен Польша 5:0 Сан-Марино
окончен Фарерские острова 0:2 Австрия
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