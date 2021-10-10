​Гол Роналду помог сборной Португалии разгромить Катар

В субботу вечером сборная Португалии играла против Катара в товарищеском матче. Команда Фернанду Сантуша отпраздновала крупную победу – 3:0. Счёт открыл Криштиану Роналду, который в этот вечер побил рекорд Серхио Рамоса по играм за европейские сборные.
Во втором тайме европейцы организовали ещё два гола. Авторами результативных ударов стали Жозе Фонте и Андре Силва.
Теперь сборная Португалии будет готовиться к домашнему матчу отбора на чемпионат мира против Люксембурга. Игра пройдёт во вторник, 12 октября, и стартует в 21:45 по московскому времени.
Протокол игры
|Португалия
|3:0
|Катар
|(1:0) Роналду Криштиану 37'
|(2:0) Фонте Жозе 48'
|(3:0) Андре Силва 90'
Кошта Диогу • Далот Диогу • Данилу Перейра • Фонте Жозе • Мендеш Нуну 46' ( Леау Рафаэл ( 46') • Мариу Жоау 71' ( Фернандеш Бруну ( 71') • Карвалью Вилльям 60' ( Силва Бернарду ( 60') • Луис Матеус II 71' ( Моутинью Жоау ( 71') • Роналду Криштиану 46' ( Семеду Нелсон ( 46') • Андре Силва • Гуэдеш Гонсалу 60' ( Пальинья Жоау ( 60')
Запасные: Лопеш Антони • Патрисиу Руй • Диаш Рубен • Пепе Кеплер • Канселу Жоау
Аль-Шееб Саад • Аль-Рави Бассам • Сальман Тарек • Хассан Абделькарим • Ро-Ро • Аль-Хаидос Хассан 70' ( Абдулсалам Абдулла II ( 70') • Будьяф Карим 76' ( Мадибо Ассим ( 76') • Хатем Абдулазиз • Ахмед Хомам • Али Альмоэз 76' ( Юссеф Юссеф ( 76') • Афиф Акрам
Запасные: Дузанде Ахмад • Аль-Браке Султан • Musaab Khoder • Ваад Мохаммед • Хассан Юсеф • Алаэльдин Ахмед • Баршам Мешаал • Ассадалья Али • Фати Ахмед
09 октября.