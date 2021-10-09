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​Роналду обновил мировой рекорд

09 Октября 2021 • 23:08 Комментировать
Португалия
2:0
Катар
1.19 6.50 17.00
2-й тайм

В субботу вечером сборная Португалии играет против Катара в товарищеском матче. Ближе к перерыву команда Фернанду Сантуша открыла счёт. Автором гола стал Криштиану Роналду, который подкараулил ошибку защитника и не промахнулся с близкой дистанции. Для Роналду этот гол стал 112-м в футболке португальской национальной команды. В начале сентября, напомним, Криштиану побил мировой рекорд по количеству голов на уровне сборных. Ранее рекорд принадлежал иранцу Али Даеи, забившему за команду своей страны 109 раз.

Следить за матчем сборных Португалии и Катара можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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окончен Швейцария 2:0 Северная Ирландия 1.37 5 9.2
окончен Молдова 0:4 Дания 23 8.6 1.14
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