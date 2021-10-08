Чехия с Уэльсом открыли дорогу Бельгии, Беларусь проиграла Эстонии

В пятницу были сыграны отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в группе Е. Чехия с Уэльсом бились за выход на второе место и робкую надежду догнать Бельгию. Аарон Ремзи забивал и чужим, и своим, а финальный свисток прозвучал при счете 2:2. У команд по 8 очков и столько же они проигрывают Бельгии.
Сборная Беларуси откатилась на последнее место, проиграв Эстонии - 0:2.
Протокол игры
|36' Ремзи Аарон (0:1)
|(1:1) Пешек Якуб 38'
|(2:1) Ремзи Аарон 49'
|69' Джеймс Дэниэл (2:2)
Вацлик Томаш • Матею Алеш • Калаш Томаш • Челюстка Ондржей • Новак Филип 83' ( Виснер Томаш ( 83') • Крал Алекс 83' ( Кухта Ян ( 83') • Соучек Томаш • Пешек Якуб 76' ( Выдра Матей ( 76') • Барак Антонин 26' 76' ( Садилек Михал ( 76') • Гложек Адам • Шик Патрик
Запасные: Копич Ян • Брабец Якуб • Гавел Милан • Змрхаль Яромир • Мандоус Алеш • Зима Давид • Штанек Йиндрих
Уорд Дэнни II • Гантер Кристофер 60' ( Робертс Коннор II ( 60') • Родон Джо • Мефам Крис 86' ( Робертс Тайлер ( 86') • Уильямс Неко 76' ( Томас Сорба ( 76') • Ампаду Этан • 26'Ремзи Аарон • 1'Аллен Джо • Моррелл Джозефф 60' ( Уилсон Гарри ( 60') • Мур Киффер • Джеймс Дэниэл
Запасные: Лоуренс Джеймс • Уильямс Джонатан • Харрис Марк • Джонсон Бреннан • Воулкс Уилл • Хенесси Уэйн • Бен Кабанго • Дэвис Адам
08 октября. Стадион "Синобо".
Протокол игры
|(1:0) Сорга Эрик 58'
Хейн Карл-Якоб • Тамм Йоонас • Кууск Мяртен • Метс Кароль • Паскочи Максим 59' 87' ( Калласте Кен ( 87') • Крейда Владислав • 73'Кяйт Маттиас • Синявский Василий 80' ( Оямаа Хенрик ( 80') • Васильев Константин • Аниер Хенри 52' 80' ( Тенисте Тайо ( 80') • Сорга Эрик 69' ( Зенёв Сергей ( 69')
Запасные: Пюрг Хенрик • Поом Маркус • Ващук Богдан • Кирсс Роберт • Игонен Матвей • Валлнер Карл-Андре • Пикк Артур • Лукка Марко
Павлюченко Павел • Бегунов Роман 81' ( Лисакович Руслан ( 81' ) • 85'Юденков Руслан • Бордачёв Максим 66' ( Побудей Вадим ( 66') • Шевченко Глеб 66' ( Печенин Кирилл ( 66') • Быков Артём Геннадьевич • Селява Александр • Яблонский Евгений 81' ( Антилевский Дмитрий ( 81') • Климович Владислав • Соловей Андрей 46' ( Седько Павел ( 46') • Лисакович Виталий
Запасные: Нечаев Данила • Подстрелов Дмитрий • Василючек Владислав • Садовничий Иван • Краснов Евгений • Хаткевич Егор
08 октября. Стадион "А. Ле Кок Арена".