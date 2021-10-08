Чехия с Уэльсом открыли дорогу Бельгии, Беларусь проиграла Эстонии

В пятницу были сыграны отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в группе Е. Чехия с Уэльсом бились за выход на второе место и робкую надежду догнать Бельгию. Аарон Ремзи забивал и чужим, и своим, а финальный свисток прозвучал при счете 2:2. У команд по 8 очков и столько же они проигрывают Бельгии.

Сборная Беларуси откатилась на последнее место, проиграв Эстонии - 0:2.