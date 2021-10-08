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Чемпионат мира по футболу 2022

Чехия с Уэльсом открыли дорогу Бельгии, Беларусь проиграла Эстонии

08 Октября 2021 • 23:38 Комментировать
Чехия
2:2
Уэльс
окончен

В пятницу были сыграны отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в группе Е. Чехия с Уэльсом бились за выход на второе место и робкую надежду догнать Бельгию. Аарон Ремзи забивал и чужим, и своим, а финальный свисток прозвучал при счете 2:2. У команд по 8 очков и столько же они проигрывают Бельгии.

Сборная Беларуси откатилась на последнее место, проиграв Эстонии - 0:2.

Протокол игры  
Чехия 2:2 Уэльс
    36' Ремзи Аарон (0:1)
(1:1) Пешек Якуб 38'    
(2:1) Ремзи Аарон 49'    
    69' Джеймс Дэниэл (2:2)
Вацлик Томаш Матею Алеш Калаш Томаш Челюстка Ондржей Новак Филип   83' (Виснер Томаш (   83') Крал Алекс   83' (Кухта Ян (   83') Соучек Томаш Пешек Якуб   76' (Выдра Матей (   76') Барак Антонин   26'   76' (Садилек Михал (   76') Гложек Адам Шик Патрик
Запасные: Копич Ян Брабец Якуб Гавел Милан Змрхаль Яромир Мандоус Алеш Зима Давид Штанек Йиндрих
Уорд Дэнни II Гантер Кристофер   60' (Робертс Коннор II (   60') Родон Джо Мефам Крис   86' (Робертс Тайлер (   86') Уильямс Неко   76' (Томас Сорба (   76') Ампаду Этан   26' Ремзи Аарон   1' Аллен Джо Моррелл Джозефф   60' (Уилсон Гарри (   60') Мур Киффер Джеймс Дэниэл
Запасные: Лоуренс Джеймс Уильямс Джонатан Харрис Марк Джонсон Бреннан Воулкс Уилл Хенесси Уэйн Бен Кабанго Дэвис Адам
08 октября. Стадион "Синобо".
Протокол игры  
Эстония 2:0 Беларусь
(1:0) Сорга Эрик 58'    
Хейн Карл-Якоб Тамм Йоонас Кууск Мяртен Метс Кароль Паскочи Максим   59'   87' (Калласте Кен (   87') Крейда Владислав   73' Кяйт Маттиас Синявский Василий   80' (Оямаа Хенрик (   80') Васильев Константин Аниер Хенри   52'   80' (Тенисте Тайо (   80') Сорга Эрик   69' (Зенёв Сергей (   69')
Запасные: Пюрг Хенрик Поом Маркус Ващук Богдан Кирсс Роберт Игонен Матвей Валлнер Карл-Андре Пикк Артур Лукка Марко
Павлюченко Павел Бегунов Роман   81' (Лисакович Руслан (   81'   85') Юденков Руслан Бордачёв Максим   66' (Побудей Вадим (   66') Шевченко Глеб   66' (Печенин Кирилл (   66') Быков Артём Геннадьевич Селява Александр Яблонский Евгений   81' (Антилевский Дмитрий (   81') Климович Владислав Соловей Андрей   46' (Седько Павел (   46') Лисакович Виталий
Запасные: Нечаев Данила Подстрелов Дмитрий Василючек Владислав Садовничий Иван Краснов Евгений Хаткевич Егор
08 октября. Стадион "А. Ле Кок Арена".

 

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окончен Германия 2:1 Румыния
окончен Мальта 0:4 Словения
окончен Эстония 2:0 Беларусь
окончен РОССИЯ 1:0 Словакия
окончен Исландия 1:1 Армения
окончен Турция 1:1 Норвегия
окончен Лихтенштейн 0:4 Северная Македония
окончен Гибралтар 0:3 Черногория
окончен Чехия 2:2 Уэльс
окончен Кипр 0:3 Хорватия
окончен Латвия 0:1 Голландия
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09.10  16:00 Литва ... Болгария 3.7 3.25 2.17
09.10  19:00 Грузия ... Греция 3.35 3.2 2.33
09.10  19:00 Швеция ... Косово 1.41 5 7.6
09.10  19:00 Шотландия ... Израиль 2.03 3.35 4
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09.10  19:00 Финляндия ... Украина 3.8 3.3 2.11
09.10  21:45 Венгрия ... Албания 1.91 3.35 4.6
09.10  21:45 Люксембург ... Сербия 7.2 4.4 1.48
09.10  21:45 Швейцария ... Северная Ирландия 1.37 5 9.2
09.10  21:45 Молдова ... Дания 23 8.6 1.14
09.10  21:45 Андорра ... Англия 50 30 1.01
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