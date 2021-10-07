Наставник Уэльса заявил, что готов сорвать матч с Чехией в случае проявления расизма

Чехия в последнее время является одной из самых нетолерантных стран в футбольном мире – местная публика не раз ставала катализатором расистских скандалов, а последний из них произошел в матче Лиги Европы.

Уже завтра, 8 октября, Чехия будет принимать Уэльс в рамках отбора на чемпионат, а наставник гостей Роберт Пейдж отметился довольно громкими словами. Главный тренер валлийцев сказал, что его команда не будет терпеть проявления расизма.

«Если потребуется предпринять меры, то мы готовы это сделать. Наш коллектив знает, что допустимо, а что нет. Игнорировать оскорбления с трибун точно не станем», - заверил Пейдж в эфире Sky Sports.