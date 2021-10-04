Ван Галь объяснил, что не вызвал Промеса в сборную из-за открытого уголовного дела

На днях главный тренер национальной команды Нидерландов Луи ван Галь огласил имена футболистов, которые начнут подготовку к предстоящим матчам квалификации на чемпионат мира. В этом списке не оказалось вингера «Спартака» Куинси Промеса.

Впрочем, в разговоре с журналистами издания AD специалист объяснил своей решение, назвав четкую причину. Ван Гал вспомнил инцидент, который случился в декабре прошлого года – Промеса обвинили в ножевом нападении на родственника, в следствии чего было открыто уголовное дело.

«Я не буду вызывать игроков с подобными проблемами. Им сложнее сфокусироваться на игре. Возможно, в России ему легче, но в Нидерландах будет оказываться дополнительное давление», - прокомментировал голландец.