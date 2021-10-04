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Ван Галь объяснил, что не вызвал Промеса в сборную из-за открытого уголовного дела

04 Октября 2021 • 21:57 Комментировать
Латвия
...
Голландия
25.00 10.00 1.10
08.10 21:45

На днях главный тренер национальной команды Нидерландов Луи ван Галь огласил имена футболистов, которые начнут подготовку к предстоящим матчам квалификации на чемпионат мира. В этом списке не оказалось вингера «Спартака» Куинси Промеса.

Впрочем, в разговоре с журналистами издания AD специалист объяснил своей решение, назвав четкую причину. Ван Гал вспомнил инцидент, который случился в декабре прошлого года – Промеса обвинили в ножевом нападении на родственника, в следствии чего было открыто уголовное дело.

«Я не буду вызывать игроков с подобными проблемами. Им сложнее сфокусироваться на игре. Возможно, в России ему легче, но в Нидерландах будет оказываться дополнительное давление», - прокомментировал голландец.

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь Сборная Голландии Куинси Промес
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