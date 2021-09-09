Депай: «Рад войти в десятку лучших бомбардиров сборной, но теперь попытаюсь оказаться в тройке»

Нападающий сборной Нидерландов и «Барселоны» Мемфис Депай высказался по поводу того, что вошёл в первую десятку лучших бомбардиров в истории национальной команды. Игрок забил 33 гола и сравнялся по этому показателю с легендарным Йоханном Кройфом.

«Рад войти в десятку лучших бомбардиров сборной, но теперь попытаюсь оказаться в тройке. Я сравнялся с Кройффом? Йоханн несравненный. Он великий футболист, с которым никто не сравнится», - цитирует игрока Mundo Deportivo.

Напомним, что лидирует в списке лучших бомбардиров сборной Нидерландов Робин ван Перси, который забил 50 голов. На втором и третьем местах расположились Клаас-Ян Хунтелаар и Патрик Клюйверт, на счету которых 42 и 40 забитых мячей соотвественно.