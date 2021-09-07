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Чемпионат мира 2022

Сборная Португалии легко победила в Азербайджане

07 Сентября 2021 • 21:00 Комментировать
Азербайджан
0:3
Португалия
окончен

Во вторник в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Португалии гостила у Азербайджана и обошлась без очковых потерь. В середине первого тайма исход игры был предопределен после голов Бернарду Силвы и Андре Силвы. А точку поставил на 75-й минуте Диогу Жота - 3:0.

Португалия с 13 очками вышла на чистое первое место.

Протокол игры  
Азербайджан 0:3 Португалия
    26' Силва Бернарду (0:1)
    31' Андре Силва (0:2)
    75' Жота Диогу (0:3)
Магомедалиев Шахрудин Бадалов Эльвин Хагверди Ходжатолла   77' Салахлы Азер   76' (Садыхов Рагим (   76') Гусейнов Аббас Махмудов Эмин Гараев Гара   46' (Горбани Али (   46'   61') Халилзаде Тамкин   46' (Нуриев Анатолий (   46') Алескеров Намик   16' Эмрели Махир   62' (Байрамов Айдын (   62') Озобич Филип   62' (Мустафаев Вугар (   62')
Запасные: Сертан Ташкын Алиев Шахрияр Ибрахимли Исмаил Дженетов Мехти Шейдаев Рамиль Байрамов Турал Мустафазаде Бахлул
Патрисиу Руй Канселу Жоау Диаш Рубен Пепе Кеплер Геррейро Рафаэль   71' (Мендеш Нуну (   71'   90') Моутинью Жоау   78' (Отавио Эдмилсон (   78') Пальинья Жоау   15'   46' (Невеш Рубен (   46') Фернандеш Бруну Жота Диогу   78' (Гуэдеш Гонсалу (   78') Андре Силва Силва Бернарду   78' (Мариу Жоау (   78')
Запасные: Тринкан Франсишку Лопеш Антони Данилу Перейра Кошта Диогу Силва Рафа Дуарте Домингуш Семеду Нелсон
07 сентября. Стадион "Бакинский олимпийский стадион".

 

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Сборная Португалии Сборная Азербайджана
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окончен Азербайджан 0:3 Португалия 20 7.8 1.15
07.09  21:45 Австрия ... Шотландия 1.8 3.5 4.75
07.09  21:45 Норвегия ... Гибралтар 1.01 30 80
07.09  21:45 Дания ... Израиль 1.33 5.2 9.2
07.09  21:45 Черногория ... Латвия 1.55 3.8 6.9
07.09  21:45 Словакия ... Кипр 1.42 4.6 7.8
07.09  21:45 Голландия ... Турция 1.35 5.3 8.2
07.09  21:45 Хорватия ... Словения 1.7 3.5 5.6
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