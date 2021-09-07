Сборная Португалии легко победила в Азербайджане

Во вторник в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Португалии гостила у Азербайджана и обошлась без очковых потерь. В середине первого тайма исход игры был предопределен после голов Бернарду Силвы и Андре Силвы. А точку поставил на 75-й минуте Диогу Жота - 3:0.
Португалия с 13 очками вышла на чистое первое место.
Протокол игры
|26' Силва Бернарду (0:1)
|31' Андре Силва (0:2)
|75' Жота Диогу (0:3)
Магомедалиев Шахрудин • Бадалов Эльвин • Хагверди Ходжатолла • 77'Салахлы Азер 76' ( Садыхов Рагим ( 76') • Гусейнов Аббас • Махмудов Эмин • Гараев Гара 46' ( Горбани Али ( 46' ) • 61'Халилзаде Тамкин 46' ( Нуриев Анатолий ( 46') • Алескеров Намик • 16'Эмрели Махир 62' ( Байрамов Айдын ( 62') • Озобич Филип 62' ( Мустафаев Вугар ( 62')
Запасные: Сертан Ташкын • Алиев Шахрияр • Ибрахимли Исмаил • Дженетов Мехти • Шейдаев Рамиль • Байрамов Турал • Мустафазаде Бахлул
Патрисиу Руй • Канселу Жоау • Диаш Рубен • Пепе Кеплер • Геррейро Рафаэль 71' ( Мендеш Нуну ( 71' ) • 90'Моутинью Жоау 78' ( Отавио Эдмилсон ( 78') • Пальинья Жоау 15' 46' ( Невеш Рубен ( 46') • Фернандеш Бруну • Жота Диогу 78' ( Гуэдеш Гонсалу ( 78') • Андре Силва • Силва Бернарду 78' ( Мариу Жоау ( 78')
Запасные: Тринкан Франсишку • Лопеш Антони • Данилу Перейра • Кошта Диогу • Силва Рафа • Дуарте Домингуш • Семеду Нелсон
07 сентября. Стадион "Бакинский олимпийский стадион".