Сборная Португалии легко победила в Азербайджане

Во вторник в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Португалии гостила у Азербайджана и обошлась без очковых потерь. В середине первого тайма исход игры был предопределен после голов Бернарду Силвы и Андре Силвы. А точку поставил на 75-й минуте Диогу Жота - 3:0.

Португалия с 13 очками вышла на чистое первое место.