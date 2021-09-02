​Каким сборным забивал Роналду, установивший мировой рекорд

Криштиану Роналду покорился мировой рекорд по количеству забитых мячей за сборную. На текущий момент звёздный португалец имеет на своём счету 111 голов в футболке национальной команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило обратить внимание на то, каким командам забивал Роналду.
Сильнее всего от ног и других частей тела Роналду, которыми можно забить, пострадали сборные Швеции и Литвы. В воротах этих команд Криштиану расписывался по семь раз. По шесть голов Роналду забил национальным сборным Андорры, Венгрии и Люксембурга. По пять раз Криштиану огорчал вратарей национальных команд Армении и Латвии.
Если говорить о разряде статусных европейских сборных, то больше всего Роналду забил сборной Голландии – четыре раза. Такое же количество голов звёздный форвард забил национальным командам Эстонии и Фарерских островов.
Сборная России относится к числу команд, пропускавшей от Роналду трижды. Впервые это случилось в октябре 2004 года в матче, который российские любители футбола предпочитают не вспоминать. Тогда в рамках отбора на чемпионат мира-2006 сборная Португалии разнесла Россию на своём поле со счётом 7:1. 19-летний Роналду в том поединке записал на свой счёт дубль.
Ещё один гол в ворота сборной России Криштиану Роналду забил на Кубке конфедераций в 2017 году. Результативный удар лидера сборной Португалии в той игре на «Открытие Арене» оказался единственным.Embed from Getty Images
Помимо сборной России, по три раза Роналду забивал национальным командам Испании, Бельгии, Дании, Швейцарии и Северной Ирландии.
По два гола от Криштиану Роналду пропускали сразу десять сборных. В среду вечером этот список пополнила сборная Ирландии, которой звёздный португалец забил дважды. Кроме того, Роналду дважды огорчал голкиперов команд Франции, Боснии и Герцеговины, Чехии, Азербайджана, Казахстана, Камеруна, Кипра, Египта и Саудовской Аравии.
По разу Роналду забивал сразу девятнадцати сборным. Если говорить о представителях элитной группы национальных команд, то здесь выделяются сборные Аргентины и Германии. Аргентинцам Криштиану забивал в товарищеском матче десять лет назад, а немцам – на последнем чемпионате Европы.Embed from Getty Images
Также по одному голу от Роналду получали сборные Украины, Хорватии, Польши, Сербии, Уэльса, Словакии, Исландии, Финляндии, Эквадора, Ганы, КНДР, Марокко, Панамы, Новой Зеландии, Израиля, Ирана и Греции. Грекам, что интересно, Роналду забил свой первый гол за сборную на групповой стадии Евро-2004.
Как видим, Криштиану Роналду свои 111 голов забивал 45 сборным. Из топ-сборных пока от Роналду не пропускали такие команды как Бразилия, Англия и Италия. Впрочем, Криштиану вешать бутсы на гвоздь пока не собирается, так что он ещё способен закрыть эти галочки.
Алексей Антоненко