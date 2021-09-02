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​Каким сборным забивал Роналду, установивший мировой рекорд

02 Сентября 2021 • 18:06 Комментировать (1)
Катар
...
Португалия
04.09 19:45

Криштиану Роналду покорился мировой рекорд по количеству забитых мячей за сборную. На текущий момент звёздный португалец имеет на своём счету 111 голов в футболке национальной команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило обратить внимание на то, каким командам забивал Роналду.

Сильнее всего от ног и других частей тела Роналду, которыми можно забить, пострадали сборные Швеции и Литвы. В воротах этих команд Криштиану расписывался по семь раз. По шесть голов Роналду забил национальным сборным Андорры, Венгрии и Люксембурга. По пять раз Криштиану огорчал вратарей национальных команд Армении и Латвии.

Если говорить о разряде статусных европейских сборных, то больше всего Роналду забил сборной Голландии – четыре раза. Такое же количество голов звёздный форвард забил национальным командам Эстонии и Фарерских островов.

Сборная России относится к числу команд, пропускавшей от Роналду трижды. Впервые это случилось в октябре 2004 года в матче, который российские любители футбола предпочитают не вспоминать. Тогда в рамках отбора на чемпионат мира-2006 сборная Португалии разнесла Россию на своём поле со счётом 7:1. 19-летний Роналду в том поединке записал на свой счёт дубль.

Ещё один гол в ворота сборной России Криштиану Роналду забил на Кубке конфедераций в 2017 году. Результативный удар лидера сборной Португалии в той игре на «Открытие Арене» оказался единственным.

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Помимо сборной России, по три раза Роналду забивал национальным командам Испании, Бельгии, Дании, Швейцарии и Северной Ирландии.

По два гола от Криштиану Роналду пропускали сразу десять сборных. В среду вечером этот список пополнила сборная Ирландии, которой звёздный португалец забил дважды. Кроме того, Роналду дважды огорчал голкиперов команд Франции, Боснии и Герцеговины, Чехии, Азербайджана, Казахстана, Камеруна, Кипра, Египта и Саудовской Аравии.

По разу Роналду забивал сразу девятнадцати сборным. Если говорить о представителях элитной группы национальных команд, то здесь выделяются сборные Аргентины и Германии. Аргентинцам Криштиану забивал в товарищеском матче десять лет назад, а немцам – на последнем чемпионате Европы.

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Также по одному голу от Роналду получали сборные Украины, Хорватии, Польши, Сербии, Уэльса, Словакии, Исландии, Финляндии, Эквадора, Ганы, КНДР, Марокко, Панамы, Новой Зеландии, Израиля, Ирана и Греции. Грекам, что интересно, Роналду забил свой первый гол за сборную на групповой стадии Евро-2004.

Как видим, Криштиану Роналду свои 111 голов забивал 45 сборным. Из топ-сборных пока от Роналду не пропускали такие команды как Бразилия, Англия и Италия. Впрочем, Криштиану вешать бутсы на гвоздь пока не собирается, так что он ещё способен закрыть эти галочки.

Алексей Антоненко

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (1)
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ARTUR
02 Сентября 2021 в 18:15
Блин... так и знал что Литве напихал больше всех )) отдельное спасибо за статью ))
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02.09  19:00 Грузия ... Косово 2.25 3.1 3.5
02.09  21:45 Швеция ... Испания 4.8 3.6 1.77
02.09  21:45 Чехия ... Беларусь 1.2 6.5 15
02.09  21:45 Венгрия ... Англия 8 4.3 1.43
02.09  21:45 Лихтенштейн ... Германия 80 30 1.01
02.09  21:45 Литва ... Северная Ирландия 5.2 3.5 1.75
02.09  21:45 Андорра ... Сан-Марино 1.38 4.35 10
02.09  21:45 Исландия ... Румыния 2.7 3.2 2.7
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