​Каким сборным забивал Роналду, установивший мировой рекорд

Криштиану Роналду покорился мировой рекорд по количеству забитых мячей за сборную. На текущий момент звёздный португалец имеет на своём счету 111 голов в футболке национальной команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило обратить внимание на то, каким командам забивал Роналду.

Сильнее всего от ног и других частей тела Роналду, которыми можно забить, пострадали сборные Швеции и Литвы. В воротах этих команд Криштиану расписывался по семь раз. По шесть голов Роналду забил национальным сборным Андорры, Венгрии и Люксембурга. По пять раз Криштиану огорчал вратарей национальных команд Армении и Латвии.

Если говорить о разряде статусных европейских сборных, то больше всего Роналду забил сборной Голландии – четыре раза. Такое же количество голов звёздный форвард забил национальным командам Эстонии и Фарерских островов.

Сборная России относится к числу команд, пропускавшей от Роналду трижды. Впервые это случилось в октябре 2004 года в матче, который российские любители футбола предпочитают не вспоминать. Тогда в рамках отбора на чемпионат мира-2006 сборная Португалии разнесла Россию на своём поле со счётом 7:1. 19-летний Роналду в том поединке записал на свой счёт дубль.

Ещё один гол в ворота сборной России Криштиану Роналду забил на Кубке конфедераций в 2017 году. Результативный удар лидера сборной Португалии в той игре на «Открытие Арене» оказался единственным.

Помимо сборной России, по три раза Роналду забивал национальным командам Испании, Бельгии, Дании, Швейцарии и Северной Ирландии.

По два гола от Криштиану Роналду пропускали сразу десять сборных. В среду вечером этот список пополнила сборная Ирландии, которой звёздный португалец забил дважды. Кроме того, Роналду дважды огорчал голкиперов команд Франции, Боснии и Герцеговины, Чехии, Азербайджана, Казахстана, Камеруна, Кипра, Египта и Саудовской Аравии.

По разу Роналду забивал сразу девятнадцати сборным. Если говорить о представителях элитной группы национальных команд, то здесь выделяются сборные Аргентины и Германии. Аргентинцам Криштиану забивал в товарищеском матче десять лет назад, а немцам – на последнем чемпионате Европы.

Также по одному голу от Роналду получали сборные Украины, Хорватии, Польши, Сербии, Уэльса, Словакии, Исландии, Финляндии, Эквадора, Ганы, КНДР, Марокко, Панамы, Новой Зеландии, Израиля, Ирана и Греции. Грекам, что интересно, Роналду забил свой первый гол за сборную на групповой стадии Евро-2004.

Как видим, Криштиану Роналду свои 111 голов забивал 45 сборным. Из топ-сборных пока от Роналду не пропускали такие команды как Бразилия, Англия и Италия. Впрочем, Криштиану вешать бутсы на гвоздь пока не собирается, так что он ещё способен закрыть эти галочки.

Алексей Антоненко