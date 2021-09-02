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Чемпионат мира 2022

Роналду покинет расположение сборной Португалии

02 Сентября 2021 • 17:38 Комментировать
Азербайджан
...
Португалия
07.09 19:00

Вчера Криштиану Роналду на последних минутах вырвал для сборной Португалии победу над Ирландией в отборочном матче на чемпионат мира. Два забитых гола позволили ему побить мировой рекорд, а после победного мяча португалец на радостях снял футболку, за что получил горчичник.

Желтая карточка Криштиану означала, что тот не сможет принять участие в следующем поединке против Азербайджана из-за дисквалификации. Помимо этой встречи, у сборной Португалии запланирована товарищеская игра с Катаром.

Таким образом, было принято решение, что Роналду покинет лагерь сборной. Нападающий улетит в Манчестер уже сегодня, где начнет подготовку к своему дебютному матчу за «Юнайтед» после возвращение, об этом сообщает португальское издание RTP.

Отметим, что билеты на поединок манкунианцев и «Ньюкасла» на «Олд Траффорд» продаются за три тысячи евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Сборная Португалии
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