Бэйл выступил против идеи проведения чемпионата мира раз в два года

Гарет Бэйл раскритиковал инициативу Арсена Венгера, предложившего участить проведение мирового форума в два раза.

По мнению лидера сборной Уэльса, проведение чемпионата мира раз в два года негативным образом отразится на престиже этого соревнования.

«Мне не слишком нравится эта идея. Я поддерживаю традицию проводить мундиаль раз в четырёхлетие. У этого состязания такой же авторитет, как у Олимпийских игр. И мне кажется, в этом есть нечто особенное, что такие турниры проводятся нечасто», - цитирует Бэйла Sky Sports.

Ранее в подобном ключе о частоте проведения чемпионата мира высказался глава УЕФА Александр Чеферин.