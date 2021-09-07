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Чемпионат мира 2022

Бэйл выступил против идеи проведения чемпионата мира раз в два года

07 Сентября 2021 • 19:31 Комментировать (1)
Уэльс
...
Эстония
1.17 7.00 18.50
08.09 21:45

Гарет Бэйл раскритиковал инициативу Арсена Венгера, предложившего участить проведение мирового форума в два раза.

По мнению лидера сборной Уэльса, проведение чемпионата мира раз в два года негативным образом отразится на престиже этого соревнования.

«Мне не слишком нравится эта идея. Я поддерживаю традицию проводить мундиаль раз в четырёхлетие. У этого состязания такой же авторитет, как у Олимпийских игр. И мне кажется, в этом есть нечто особенное, что такие турниры проводятся нечасто», - цитирует Бэйла Sky Sports.

Ранее в подобном ключе о частоте проведения чемпионата мира высказался глава УЕФА Александр Чеферин.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Сборная Уэльса Гарет Бэйл
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
07 Сентября 2021 в 19:43
Ну если Бейл сказал что он против , то обязательно отменят , а то откуда у него будет времени играть в гольф
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