Бельгия одолела Беларусь в Казани

В Казани проводили отборочный матч ЧМ-2022 сборные Беларуси и Бельгии. «Красные дьяволы» ожидаемо победили, но только в один мяч - 1:0. На 33-й минуте отличился Деннис Прат.
Уэльс и Эстония сыграли без голов - 0:0. Отрыв бельгийцев от второго места вырос до 9 очков.
Протокол игры
|33' Прат Деннис (0:1)
Черник Сергей • Швецов Максим • Рахманов Артём • Сачивко Александр • Золотов Николай 76' 81' ( Бегунов Роман ( 81' ) • 82'Шевченко Глеб 81' ( Подстрелов Дмитрий ( 81' ) • 83'Лисакович Руслан 70' ( Эбонг Макс ( 70' ) • 88'Быков Артём Геннадьевич • Лисакович Виталий • Климович Владислав • Скавыш Максим 69' ( Седько Павел ( 69')
Запасные: Павлюченко Павел • Хадаркевич Руслан • Печенин Кирилл • Степанов Роман • Юзепчук Роман • Концевой Артём II
Кастельс Коэн • Алдервейрельд Тоби • Боята Дедрик • Денайер Джейсон • Салемакерс Алексис 84' ( Фокет Томас ( 84') • Прат Деннис • Тилеманс Юри • Кастань Тимоти • Троссар Леандро 60' ( Азар Эден ( 60') • Бачуайи Миши 85' 84' ( Дендонкер Леандер ( 84') • Лукебакио Доди 76' ( Бентеке Кристиан ( 76')
Запасные: Селс Матц • Версхарен Яри • Мехеле Брэндон • Ванакен Ханс • Ванхесден Зиньо • Камински Томас • Кетеларе Шарль
08 сентября. Стадион "Центральный (Казань)" (Казань).
Протокол игры
Уорд Дэнни II • Гантер Кристофер • Ампаду Этан • Мефам Крис • Дэвис Бен • Моррелл Джозефф • 73'Аллен Джо • Уилсон Гарри 36' ( Уильямс Джонатан ( 36') • Джеймс Дэниэл • Робертс Тайлер 63' ( Харрис Марк ( 63') • Бэйл Гарет
Запасные: Вудбёрн Бенджамин • Лоуренс Джеймс • Кинг Томас • Левитт Дилан • Джонсон Бреннан • Родон Джо • Смит Мэттью II • Колуилл Рубин • Хенесси Уэйн • Норрингтон-Дэвис Рис
Хейн Карл-Якоб • Кууск Мяртен • Паскочи Максим 86' ( Поом Маркус ( 86') • Кяйт Маттиас • Пикк Артур • Аниер Хенри • Васильев Константин • Метс Кароль • Крейда Владислав 79' 86' ( Лукка Марко ( 86') • Пури Сандер 24' 30' ( Лиландер Михаэл ( 30') • Саппинен Рауно 71' ( Сорга Эрик ( 71')
Запасные: Тенисте Тайо • Пеэтсон Расмус • Миллер Мартин • Синявский Василий • Кирсс Роберт • Игонен Матвей • Валлнер Карл-Андре • Зенёв Сергей
08 сентября. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).