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Чемпионат мира 2022

Бельгия одолела Беларусь в Казани

08 Сентября 2021 • 23:50 Комментировать
Уэльс
0:0
Эстония
окончен

В Казани проводили отборочный матч ЧМ-2022 сборные Беларуси и Бельгии. «Красные дьяволы» ожидаемо победили, но только в один мяч - 1:0. На 33-й минуте отличился Деннис Прат.

Уэльс и Эстония сыграли без голов - 0:0. Отрыв бельгийцев от второго места вырос до 9 очков.

Протокол игры  
Беларусь 0:1 Бельгия
    33' Прат Деннис (0:1)
Черник Сергей Швецов Максим Рахманов Артём Сачивко Александр Золотов Николай   76'   81' (Бегунов Роман (   81'   82') Шевченко Глеб   81' (Подстрелов Дмитрий (   81'   83') Лисакович Руслан   70' (Эбонг Макс (   70'   88') Быков Артём Геннадьевич Лисакович Виталий Климович Владислав Скавыш Максим   69' (Седько Павел (   69')
Запасные: Павлюченко Павел Хадаркевич Руслан Печенин Кирилл Степанов Роман Юзепчук Роман Концевой Артём II
Кастельс Коэн Алдервейрельд Тоби Боята Дедрик Денайер Джейсон Салемакерс Алексис   84' (Фокет Томас (   84') Прат Деннис Тилеманс Юри Кастань Тимоти Троссар Леандро   60' (Азар Эден (   60') Бачуайи Миши   85'   84' (Дендонкер Леандер (   84') Лукебакио Доди   76' (Бентеке Кристиан (   76')
Запасные: Селс Матц Версхарен Яри Мехеле Брэндон Ванакен Ханс Ванхесден Зиньо Камински Томас Кетеларе Шарль
08 сентября. Стадион "Центральный (Казань)" (Казань).
Протокол игры  
Уэльс 0:0 Эстония
Уорд Дэнни II Гантер Кристофер Ампаду Этан Мефам Крис Дэвис Бен Моррелл Джозефф   73' Аллен Джо Уилсон Гарри   36' (Уильямс Джонатан (   36') Джеймс Дэниэл Робертс Тайлер   63' (Харрис Марк (   63') Бэйл Гарет
Запасные: Вудбёрн Бенджамин Лоуренс Джеймс Кинг Томас Левитт Дилан Джонсон Бреннан Родон Джо Смит Мэттью II Колуилл Рубин Хенесси Уэйн Норрингтон-Дэвис Рис
Хейн Карл-Якоб Кууск Мяртен Паскочи Максим   86' (Поом Маркус (   86') Кяйт Маттиас Пикк Артур Аниер Хенри Васильев Константин Метс Кароль Крейда Владислав   79'   86' (Лукка Марко (   86') Пури Сандер   24'   30' (Лиландер Михаэл (   30') Саппинен Рауно   71' (Сорга Эрик (   71')
Запасные: Тенисте Тайо Пеэтсон Расмус Миллер Мартин Синявский Василий Кирсс Роберт Игонен Матвей Валлнер Карл-Андре Зенёв Сергей
08 сентября. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).

 

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окончен Греция 2:1 Швеция 3.55 3 2.3
окончен Косово 0:2 Испания 15 6.6 1.2
окончен Северная Ирландия 0:0 Швейцария
окончен Беларусь 0:1 Бельгия 19 8.2 1.14
окончен Албания 5:0 Сан-Марино 1.02 18.5 55
окончен Италия 5:0 Литва 1.05 13.5 40
окончен Венгрия 2:1 Андорра 1.12 8.5 25
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