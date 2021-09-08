Бельгия одолела Беларусь в Казани

В Казани проводили отборочный матч ЧМ-2022 сборные Беларуси и Бельгии. «Красные дьяволы» ожидаемо победили, но только в один мяч - 1:0. На 33-й минуте отличился Деннис Прат.

Уэльс и Эстония сыграли без голов - 0:0. Отрыв бельгийцев от второго места вырос до 9 очков.