Мартинес: «В матче с Чехией мы играли быстро и умно»

Рулевой национальной команды Бельгии Роберто Мартинес высказался насчет поединка против сборной Чехии в квалификации чемпионата мира-2022. «Дьяволы» отпраздновали победу со счетом 3:0.

«В прошедшей встрече мы показали свою игру. Команда действовала быстро и умно. Именно это я и хотел увидеть в исполнении своих подопечных. Теперь нам необходимо сосредоточиться на следующей игре», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

По итогам пяти туров сборная Бельгии уверенно лидирует в своей группе, опережая ближайшего преследователя на шесть баллов. 8 сентября подопечные Мартинеса проведут гостевой матч с Беларусью.