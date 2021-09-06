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Чемпионат мира 2022

Мартинес: «В матче с Чехией мы играли быстро и умно»

06 Сентября 2021 • 09:11 Комментировать
Бельгия
3:0
Чехия
окончен

Рулевой национальной команды Бельгии Роберто Мартинес высказался насчет поединка против сборной Чехии в квалификации чемпионата мира-2022. «Дьяволы» отпраздновали победу со счетом 3:0.

«В прошедшей встрече мы показали свою игру. Команда действовала быстро и умно. Именно это я и хотел увидеть в исполнении своих подопечных. Теперь нам необходимо сосредоточиться на следующей игре», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

По итогам пяти туров сборная Бельгии уверенно лидирует в своей группе, опережая ближайшего преследователя на шесть баллов. 8 сентября подопечные Мартинеса проведут гостевой матч с Беларусью.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Мартинес
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