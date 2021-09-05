​Лукаку: «Никогда не сравнивайте меня с Роналду. Никогда!»

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку на пресс-конференции перед матчем против Чехии призвал журналистов не сравнивать его с Криштиану Роналду.

«Когда не сравнивайте меня с Роналду. Никогда! Криштиану, на мой взгляд, входит в тройку лучших игроков в истории футбола. Я не буду ставить его на конкретное место, но он в тройке. То, что он сделал в футболе, - это нечто исключительное.

Мне посчастливилось играть против Роналду в Италии, а теперь мы пересечёмся в Англии. Для английского футбола его возвращение - это здорово», - сказал Лукаку.

В воскресенье Ромелу Лукаку должен провести 100-й матч за сборную Бельгии.