Гол Лукаку в сотом матче за сборную помог Бельгии разгромить чехов

В центральном матче группы Е квалификации чемпионата мира 2022 года среди европейских команд сборная Бельгии принимала соперников из Чехии. Проводивший свой сотый матч в составе «красных дьяволов» Ромелу Лукаку быстро отпраздновал событие голом уже на восьмой минуте. А позже Эден Азар и Алексис Салемакерс сделали результат разгромным - 3:0.