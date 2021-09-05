Гол Лукаку в сотом матче за сборную помог Бельгии разгромить чехов

В центральном матче группы Е квалификации чемпионата мира 2022 года среди европейских команд сборная Бельгии принимала соперников из Чехии. Проводивший свой сотый матч в составе «красных дьяволов» Ромелу Лукаку быстро отпраздновал событие голом уже на восьмой минуте. А позже Эден Азар и Алексис Салемакерс сделали результат разгромным - 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Лукаку Ромелу 8'
|(2:0) Азар Эден 41'
|(3:0) Салемакерс Алексис 65'
Куртуа Тибо • Алдервейрельд Тоби • Денайер Джейсон • Вертонген Ян • 19'Кастань Тимоти • Тилеманс Юри 81' ( Бачуайи Миши ( 81') • Витсель Аксель • 71'Карраско Янник 57' ( Салемакерс Алексис ( 57') • Ванакен Ханс 81' ( Дендонкер Леандер ( 81') • Лукаку Ромелу 76' 81' ( Лукебакио Доди ( 81') • Азар Эден 73' ( Троссар Леандро ( 73')
Запасные: Селс Матц • Бентеке Кристиан • Ванхесден Зиньо • Прат Деннис • Фокет Томас • Боята Дедрик • Кастельс Коэн
Вацлик Томаш 14' ( Штанек Йиндрих ( 14') • Цоуфал Владимир • Каша Филип • Калаш Томаш • Матею Алеш • Соучек Томаш • Голеш Томаш • Пешек Якуб 66' ( Змрхаль Яромир ( 66') • Барак Антонин 21' 77' ( Виснер Томаш ( 77') • Гложек Адам 77' ( Крал Алекс ( 77') • Выдра Матей 65' ( Тецл Станислав ( 65')
Запасные: Нгуиэн Филип • Долежал Мартин • Гавел Милан • Сачек Михал • Садилек Михал • Емелка Вацлав
05 сентября. Стадион "им. короля Бодуэна".