Полузащитник ЦСКА пропустит матч своей сборной из-за проблем с визой

Полузащитник сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов, представляющий на клубном уровне московский ЦСКА, не отправился вместе со своей национальной командой на матч против Финляндии в рамках отбора на чемпионат мира.

Причина – проблемы игрока с визой, об этом на своем официальном сайте сообщила Федерация футбола Казахстана. Зайнутдинов вместе с партнером по команде Азатом Нургалиевым не получили разрешение на въезд в Финляндию.

Напомним, что встреча пройдет уже сегодня в 16:00 по московскому времени. К слову, пару дней назад Казахстану удалось отобрать очки у сборной Украины, сравняв счет на последней минуте поединка.