Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 147 Комментарии
Чемпионат мира 2022

​Финляндия обыграла Казахстан и обошла Украину

04 Сентября 2021 • 17:52 Комментировать
Финляндия
1:0
Казахстан
окончен

Завершился первый субботний матч европейский части отбора на чемпионат мира. Сборная Финляндии в родных стенах с минимальным счётом 1:0 обыграла Казахстан. Единственный гол финны забили на исходе часа игрового времени, когда отличился Йоэль Похьянпало.

Набор трёх очков позволил сборной Финляндии (5 очков) обойти Украину (4 очка) и подняться на второе место в турнирной таблице отборочной группы. Более того, финны провели на игру меньше по сравнению с украинцами. Что до сборной Казахстана, то она замыкает таблицу с двумя баллами в активе.

Во вторник, 7 сентября, сборная Финляндии проведёт гостевой матч против Франции.

Протокол игры  
Финляндия 1:0 Казахстан
(1:0) Похьянпало Йоэль 60'    
Градецки Лукаш Вяйсянен Лео Араюури Паулус О'Шоунесси Даниэль Алхо Николай   64' Валакари Онни   78' (Кайринен Каан (   78') Шуллер Расмус Тейлор Роберт   78' (Ниссилья Урхо (   78') Уронен Йере Похьянпало Йоэль   80' (Йенсен Фредрик (   80') Пукки Теэму
Запасные: Йоронен Йессе Иванов Роберт Эрикссон Карлйохан Форсс Маркус Хямяляйнен Нико Соири Пюрю Тойвио Йоона Спарв Тим Райтала Юкка
Шацкий Игорь Марочкин Александр Ерланов Темирлан   75' Алип Нуралы Вороговский Ян Тапалов Еркин Оразов Рамазан   62'   63' (Тагыберген Асхат (   63') Тайкенов Максат   72' (Куат Исламбек (   72') Жуков Георгий   81' (Жарынбетов Самат (   81'   90') Таттыбаев Айдос   63' (Васильев Владислав (   63') Аимбетов Абат   72' (Шушеначев Артур (   72')
Запасные: Сейсен Мухаммеджан Астанов Султанбек Логвиненко Юрий Непогодов Дмитрий Быстров Марат Касым Алибек Малый Сергей
04 сентября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Финляндии Сборная Казахстана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Финляндия 1:0 Казахстан 1.45 4.15 8.3
04.09  19:00 Ирландия ... Азербайджан 1.55 4 6.3
04.09  19:00 Латвия ... Норвегия 9.8 5.5 1.3
04.09  19:00 Сербия ... Люксембург 1.22 6.3 13.5
04.09  19:00 Кипр ... РОССИЯ 9 4.5 1.42
04.09  19:00 Словения ... Мальта 1.15 7.8 18
04.09  21:45 Шотландия ... Молдова 1.15 7.8 18.5
04.09  21:45 Голландия ... Черногория 1.15 8 17.5
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Сентября
17:52 · Чемпионат мира 2022
​Финляндия обыграла Казахстан и обошла Украину
17:42 · Чемпионат мира 2022
​Карпин выбрал нового капитана для сборной России
17:30 · Чемпионат мира 2022
​Бывший кипрский футболист поделился ожиданиями от матча с Россией эксклюзив
17:14 · Чемпионат мира 2022
​Депутат Милонов: «Кипр и Россия сыграют вничью. Они тоже православные, и у них нет трансгендеров» 4
16:15 · Чемпионат мира 2022
Российский певец Лоза: Надо сниматься с чемпионата, если не обыграем Кипр 2
15:40 · Чемпионат мира 2022
Финляндия - Казахстан - 1:0 (завершён)
15:39 · Чемпионат мира 2022
Джанлука Манчини покинул сборную Италии 1
15:08 · Чемпионат мира 2022
Карпин поздравил дочку с днём рождения 2
14:15 · Чемпионат мира 2022
Бэйл – о расизме: На месте игроков сборной Англии я бы ушёл с поля 7
13:57 · Чемпионат мира 2022
Смородская: «Баринов заслуживает быть капитаном сборной России»
13:52 · Чемпионат мира 2022
Верратти может пропустить матч со Швейцарией из-за травмы
13:39 · Чемпионат мира 2022
Червиченко: В игре с Кипром главное не допустить «шапкозакидательства»
13:18 · Чемпионат мира 2022
Саутгейт: «Стерлинга недостаточно хвалят за его игру»
12:38 · Чемпионат мира 2022
«Вы не смеётесь, значит всё хорошо» - наставник сборной Украины об интервью на родном языке 3
12:22 · Чемпионат мира 2022
Колосков: «У сборной России стопроцентные шансы на победу» 1
Все новости
Рекомендуем
 