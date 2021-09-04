​Финляндия обыграла Казахстан и обошла Украину

Завершился первый субботний матч европейский части отбора на чемпионат мира. Сборная Финляндии в родных стенах с минимальным счётом 1:0 обыграла Казахстан. Единственный гол финны забили на исходе часа игрового времени, когда отличился Йоэль Похьянпало.
Набор трёх очков позволил сборной Финляндии (5 очков) обойти Украину (4 очка) и подняться на второе место в турнирной таблице отборочной группы. Более того, финны провели на игру меньше по сравнению с украинцами. Что до сборной Казахстана, то она замыкает таблицу с двумя баллами в активе.
Во вторник, 7 сентября, сборная Финляндии проведёт гостевой матч против Франции.
Протокол игры
|(1:0) Похьянпало Йоэль 60'
Градецки Лукаш • Вяйсянен Лео • Араюури Паулус • О'Шоунесси Даниэль • Алхо Николай • 64'Валакари Онни 78' ( Кайринен Каан ( 78') • Шуллер Расмус • Тейлор Роберт 78' ( Ниссилья Урхо ( 78') • Уронен Йере • Похьянпало Йоэль 80' ( Йенсен Фредрик ( 80') • Пукки Теэму
Запасные: Йоронен Йессе • Иванов Роберт • Эрикссон Карлйохан • Форсс Маркус • Хямяляйнен Нико • Соири Пюрю • Тойвио Йоона • Спарв Тим • Райтала Юкка
Шацкий Игорь • Марочкин Александр • Ерланов Темирлан • 75'Алип Нуралы • Вороговский Ян • Тапалов Еркин • Оразов Рамазан 62' 63' ( Тагыберген Асхат ( 63') • Тайкенов Максат 72' ( Куат Исламбек ( 72') • Жуков Георгий 81' ( Жарынбетов Самат ( 81' ) • 90'Таттыбаев Айдос 63' ( Васильев Владислав ( 63') • Аимбетов Абат 72' ( Шушеначев Артур ( 72')
Запасные: Сейсен Мухаммеджан • Астанов Султанбек • Логвиненко Юрий • Непогодов Дмитрий • Быстров Марат • Касым Алибек • Малый Сергей
04 сентября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).