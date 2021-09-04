​Финляндия обыграла Казахстан и обошла Украину

Завершился первый субботний матч европейский части отбора на чемпионат мира. Сборная Финляндии в родных стенах с минимальным счётом 1:0 обыграла Казахстан. Единственный гол финны забили на исходе часа игрового времени, когда отличился Йоэль Похьянпало.

Набор трёх очков позволил сборной Финляндии (5 очков) обойти Украину (4 очка) и подняться на второе место в турнирной таблице отборочной группы. Более того, финны провели на игру меньше по сравнению с украинцами. Что до сборной Казахстана, то она замыкает таблицу с двумя баллами в активе.

Во вторник, 7 сентября, сборная Финляндии проведёт гостевой матч против Франции.