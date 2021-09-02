​Эстония дважды забила Бельгии, но крупно проиграла, Чехия обыграла Беларусь

Завершились ещё два матча отбора на чемпионат мира-2020 в группе E. Сборная Эстонии смогла забить Бельгии сразу два гола – в начале и в конце встречи. Между своими голами эстонские парни пропустили пять раз. Ромелу Лукаку, который летом вернулся в «Челси», стал автором дубля.

В другом матче сборная Чехии минимально переиграла Беларусь, владея неоспоримым игровым преимуществом.

Сборная Бельгии лидирует в группе Е с 10 набранными очками. Чехия идёт второй (7 очков), а Уэльс – третьим (3 очка). Впрочем, валлийцы пока провели только два матча. В воскресенье им предстоит сразиться с Беларусью.