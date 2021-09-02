​Эстония дважды забила Бельгии, но крупно проиграла, Чехия обыграла Беларусь

Завершились ещё два матча отбора на чемпионат мира-2020 в группе E. Сборная Эстонии смогла забить Бельгии сразу два гола – в начале и в конце встречи. Между своими голами эстонские парни пропустили пять раз. Ромелу Лукаку, который летом вернулся в «Челси», стал автором дубля.
В другом матче сборная Чехии минимально переиграла Беларусь, владея неоспоримым игровым преимуществом.
Сборная Бельгии лидирует в группе Е с 10 набранными очками. Чехия идёт второй (7 очков), а Уэльс – третьим (3 очка). Впрочем, валлийцы пока провели только два матча. В воскресенье им предстоит сразиться с Беларусью.
Протокол игры
|(1:0) Кяйт Маттиас 2'
|22' Ванакен Ханс (1:1)
|29' Лукаку Ромелу (1:2)
|52' Лукаку Ромелу (1:3)
|64' Витсель Аксель (1:4)
|76' Фокет Томас (1:5)
|(2:5) Сорга Эрик 83'
Хейн Карл-Якоб • Пури Сандер 80' ( Синявский Василий ( 80') • Тамм Йоонас • 55'Кууск Мяртен • Метс Кароль • Пикк Артур 69' ( Калласте Кен ( 69') • Васильев Константин 86' ( Зенёв Сергей ( 86') • Крейда Владислав • Кяйт Маттиас • Аниер Хенри 80' ( Лиландер Михаэл ( 80') • Саппинен Рауно 69' ( Сорга Эрик ( 69')
Запасные: Пеэтсон Расмус • Поом Маркус • Кирсс Роберт • Игонен Матвей • Валлнер Карл-Андре • Лукка Марко • Паскочи Максим
Куртуа Тибо • Алдервейрельд Тоби 83' ( Лукебакио Доди ( 83') • Боята Дедрик • Денайер Джейсон • Салемакерс Алексис 61' 66' ( Фокет Томас ( 66') • Витсель Аксель • Ванакен Ханс • Карраско Янник 83' ( Дендонкер Леандер ( 83') • Троссар Леандро • Лукаку Ромелу 47' 74' ( Бентеке Кристиан ( 74') • Азар Эден 74' ( Самби Локонга Альберт-Мбойо ( 74')
Запасные: Селс Матц • Мехеле Брэндон • Бачуайи Миши • Кастань Тимоти • Ванхесден Зиньо • Прат Деннис • Кастельс Коэн
02 сентября. Стадион "А. Ле Кок Арена".
Протокол игры
|(1:0) Барак Антонин 34'
Вацлик Томаш • Цоуфал Владимир • Калаш Томаш • 47'Голеш Томаш • Матею Алеш • Крал Алекс 63' ( Садилек Михал ( 63') • Соучек Томаш • Гложек Адам 78' ( Пешек Якуб ( 78') • Барак Антонин 90' ( Тецл Станислав ( 90') • Янкто Якуб 77' ( Змрхаль Яромир ( 77') • Долежал Мартин 63' ( Выдра Матей ( 63')
Запасные: Нгуиэн Филип • Виснер Томаш • Гавел Милан • Каша Филип • Сачек Михал • Штанек Йиндрих • Емелка Вацлав
Черник Сергей • Швецов Максим 89' ( Концевой Артём II ( 89') • Рахманов Артём • Сачивко Александр • Золотов Николай 85' ( Шевченко Глеб ( 85') • Бегунов Роман • Эбонг Макс 73' 89' ( Скавыш Максим ( 89') • Корзун Никита • Климович Владислав 64' ( Юзепчук Роман ( 64') • Антилевский Дмитрий 64' ( Быков Артём Геннадьевич ( 64') • Лисакович Виталий
Запасные: Павлюченко Павел • Лисакович Руслан • Седько Павел • Павловец Александр • Хадаркевич Руслан • Печенин Кирилл
02 сентября. Стадион "Местски - Витковице Арена".