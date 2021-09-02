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Чемпионат мира 2022

​Эстония дважды забила Бельгии, но крупно проиграла, Чехия обыграла Беларусь

02 Сентября 2021 • 23:49 Комментировать
Чехия
1:0
Беларусь
окончен

Завершились ещё два матча отбора на чемпионат мира-2020 в группе E. Сборная Эстонии смогла забить Бельгии сразу два гола – в начале и в конце встречи. Между своими голами эстонские парни пропустили пять раз. Ромелу Лукаку, который летом вернулся в «Челси», стал автором дубля.

В другом матче сборная Чехии минимально переиграла Беларусь, владея неоспоримым игровым преимуществом.

Сборная Бельгии лидирует в группе Е с 10 набранными очками. Чехия идёт второй (7 очков), а Уэльс – третьим (3 очка). Впрочем, валлийцы пока провели только два матча. В воскресенье им предстоит сразиться с Беларусью.

Протокол игры  
Эстония 2:5 Бельгия
(1:0) Кяйт Маттиас 2'    
    22' Ванакен Ханс (1:1)
    29' Лукаку Ромелу (1:2)
    52' Лукаку Ромелу (1:3)
    64' Витсель Аксель (1:4)
    76' Фокет Томас (1:5)
(2:5) Сорга Эрик 83'    
Хейн Карл-Якоб Пури Сандер   80' (Синявский Василий (   80') Тамм Йоонас   55' Кууск Мяртен Метс Кароль Пикк Артур   69' (Калласте Кен (   69') Васильев Константин   86' (Зенёв Сергей (   86') Крейда Владислав Кяйт Маттиас Аниер Хенри   80' (Лиландер Михаэл (   80') Саппинен Рауно   69' (Сорга Эрик (   69')
Запасные: Пеэтсон Расмус Поом Маркус Кирсс Роберт Игонен Матвей Валлнер Карл-Андре Лукка Марко Паскочи Максим
Куртуа Тибо Алдервейрельд Тоби   83' (Лукебакио Доди (   83') Боята Дедрик Денайер Джейсон Салемакерс Алексис   61'   66' (Фокет Томас (   66') Витсель Аксель Ванакен Ханс Карраско Янник   83' (Дендонкер Леандер (   83') Троссар Леандро Лукаку Ромелу   47'   74' (Бентеке Кристиан (   74') Азар Эден   74' (Самби Локонга Альберт-Мбойо (   74')
Запасные: Селс Матц Мехеле Брэндон Бачуайи Миши Кастань Тимоти Ванхесден Зиньо Прат Деннис Кастельс Коэн
02 сентября. Стадион "А. Ле Кок Арена".

 

Протокол игры  
Чехия 1:0 Беларусь
(1:0) Барак Антонин 34'    
Вацлик Томаш Цоуфал Владимир Калаш Томаш   47' Голеш Томаш Матею Алеш Крал Алекс   63' (Садилек Михал (   63') Соучек Томаш Гложек Адам   78' (Пешек Якуб (   78') Барак Антонин   90' (Тецл Станислав (   90') Янкто Якуб   77' (Змрхаль Яромир (   77') Долежал Мартин   63' (Выдра Матей (   63')
Запасные: Нгуиэн Филип Виснер Томаш Гавел Милан Каша Филип Сачек Михал Штанек Йиндрих Емелка Вацлав
Черник Сергей Швецов Максим   89' (Концевой Артём II (   89') Рахманов Артём Сачивко Александр Золотов Николай   85' (Шевченко Глеб (   85') Бегунов Роман Эбонг Макс   73'   89' (Скавыш Максим (   89') Корзун Никита Климович Владислав   64' (Юзепчук Роман (   64') Антилевский Дмитрий   64' (Быков Артём Геннадьевич (   64') Лисакович Виталий
Запасные: Павлюченко Павел Лисакович Руслан Седько Павел Павловец Александр Хадаркевич Руслан Печенин Кирилл
02 сентября. Стадион "Местски - Витковице Арена".

 

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окончен Андорра 2:0 Сан-Марино 1.57 3.55 7.5
окончен Северная Македония 0:0 Армения 1.82 3.5 4.6
окончен Чехия 1:0 Беларусь 1.18 7 15.5
окончен Исландия 0:2 Румыния 2.65 3.2 2.75
окончен Венгрия 0:4 Англия 9 4.4 1.4
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