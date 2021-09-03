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Президент Белоруссии Лукашенко сказал, что ему стыдно за сборную своей страны по футболу

03 Сентября 2021 • 12:36 Комментировать
Чехия
1:0
Беларусь
окончен

Вчера выдался не самый лучший день для сборных Белоруссии по футболу. Основная команда минимально проиграла Чехии в отборе на Мундиаль, а молодежный состав уступил Исландии в квалификации на чемпионат Европы.

Свое недовольство показанными результатами выразил и президент страны Александр Лукашенко, который в жесткой форме раскритиковал футболистов. «Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо. Зачем выпустили вообще молодежную команду на поле? Мне стыдно было на них смотреть», - приводит слова Лукашенко пресс-служба главы державы.

Напомним, что взрослая сборная Белоруссии набрала лишь три очка в трех поединках группы, отставая от второго места на 4 пункта, при этом имея матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси Александр Лукашенко
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