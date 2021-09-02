​Квадрокоптер не помог Молдове в игре с Австрией, Дания разобралась с Шотландией, Израиль не пощадил Фареры

Матч сборных Молдовы и Австрии в отборе на чемпионат мира начался с получасовой задержкой. Всему виной стал квадрокоптер, который летал прямо над полем. Устройство не помогло местной команде отобрать очки у фаворита. Австрийцы победили со счётом 2:0, забив по разу в концовках каждого из таймов.
Сборная Дании продолжает идти в отборе без осечек – 4 матча, 4 победы. В среду датчане разобрались с Шотландией, забив дважды уже к 15-й минуте. После этого голов на стадионе «Паркен» в Копенгагене забито больше не было.
Сборная Израиля забила четыре безответных гола в гостях у команды Фарерских островов. Перед приёмом Австрии израильтяне опережают соперника по разности мячей при равном количестве очков (по 7).
Протокол игры
|45' Баумгартнер Кристоф (0:1)
|90' Арнаутович Марко (0:2)
Аврам Кристиан • Жардан Ион • Посмак Вячеслав • Потырнике Максим 84' ( Болохан Вадим ( 84') • Рябчук Олег • 36'Дрос Кристиан • Гынсарь Раду 59' ( Спатару Дану ( 59') • Ионице Артур • Плэтикэ Сергиу 84' ( Антонюк Александр ( 84') • Гечев Михаил 59' ( Богачук Виктор ( 59') • Белоусов Александр 56' 73' ( Марандич Денис ( 73')
Запасные: Думбравану Даниэл • Милинчану Николай • Котогой Корнелиу • Ревенко Иоан-Кэлин • Намашко Станислав
Бахманн Даниэль • Триммель Кристофер • Линхарт Филипп • Хинтереггер Мартин • Ульмер Андреас • Шауб Луис 77' ( Кайнц Флориан ( 77') • Лаймер Конрад 62' ( Шёпф Алессандро ( 62') • Гриллич Флориан 82' ( Ильзанкер Штефан ( 82') • Баумгартнер Кристоф 83' ( Алаба Давид ( 83') • Грегорич Михаэль 62' ( Кара Эркан ( 62') • Арнаутович Марко
Запасные: Пош Штефан • Драгович Александр • Демир Юсуф • Линднер Хайнц • Шлагер Александер • Мвене Филипп • Янтшер Якоб
01 сентября. Стадион "Зимбру".
Протокол игры
|(1:0) Васс Даниэль 14'
|(2:0) Меле Йоаким 15'
Шмейхель Каспер • Андерсен Йоаким • Кьяер Симон • Кристенсен Андреас • Васс Даниэль 85' ( Стрюгер-Ларсен Йенс ( 85') • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Делани Томас 85' ( Норгор Кристиан ( 85') • Меле Йоаким • Ольсен Сков Андреас 85' ( Дарами Мохаммед ( 85') • Поульсен Юссуф 68' ( Винд Жонас ( 68') • Дамсгор Миккель 90' ( Линнстрем Йеспер ( 90')
Запасные: Рённов Фредерик • Нельссон Виктор • Лоссль Йонас • Ларсен Якоб-Бруун • Кристиансен Андерс • Ингвартсен Маркус • Кристенсен Расмус
Гордон Крейг • Хэнли Грант • Купер Лиам • Маккена Скотт 46' ( Дайкс Линдон ( 46') • Робертсон Эндрю • Маклин Кенни 85' ( Тернбулл Дэвид ( 85') • Гилмор Билли 90' ( Фергюсон Льюис ( 90') • Макгрегор Каллум • Тирни Киран • Фрейзер Райан • Адамс Че 71' ( Кристи Райан ( 71')
Запасные: Келли Лиам • Хендри Джек • Галлахер Деклан • Кларк Зандер
01 сентября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
Протокол игры
|12' Захави Эран (0:1)
|44' Захави Эран (0:2)
|52' Даббур Мунас (0:3)
|90' Захави Эран (0:4)
Нильсен Гуннар • Ролантссон Гилли • Феро Одмар • Наттестад Сонни • Йоэнсен Рене • 80'Ватнхамар Сольви 63' ( Эдмундссон Йоан ( 63') • Ванхамар Гуннар 76' ( Мохр Хери ( 76') • Андреасен Якуп 64' ( Ханссон Халлюр ( 64') • Ольсен Брандур 76' ( Йохансен Даниэль ( 76') • Ольсен Мейнхард • Ольсен Клеминт 76' ( Йенсен Трондур ( 76')
Запасные: John Frederiksen • Кнудсен Петур • Барталстову Кай • Гестсон Тейтур • Аскхам Хердур • Ватнсдаль Хейни • Ламхауге Маттиас
Марсиано Офир • Даса Элазар 84' ( Абада Лиэль ( 84') • Огани Орель 71' ( Вайссман Шон ( 71') • Менахем Сун • Тиби Эйтан • Перец Дор • Натхо Бибрас 62' ( Абу-Фани Мохаммад ( 62') • Манор Соломон 85' ( Абу-Абайд Ияд ( 85') • Битон Нир • Захави Эран • Даббур Мунас 71' ( Арад Офри ( 71')
Запасные: Абу-Ханна Джоэл • Хазиза Долев • Ницан Итамар • Ацили Омер • Глазер Дан • Кинда Гади • Харуш Ариэль
01 сентября. Стадион "Торсволлюр".