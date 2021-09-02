​Квадрокоптер не помог Молдове в игре с Австрией, Дания разобралась с Шотландией, Израиль не пощадил Фареры

Матч сборных Молдовы и Австрии в отборе на чемпионат мира начался с получасовой задержкой. Всему виной стал квадрокоптер, который летал прямо над полем. Устройство не помогло местной команде отобрать очки у фаворита. Австрийцы победили со счётом 2:0, забив по разу в концовках каждого из таймов.

Сборная Дании продолжает идти в отборе без осечек – 4 матча, 4 победы. В среду датчане разобрались с Шотландией, забив дважды уже к 15-й минуте. После этого голов на стадионе «Паркен» в Копенгагене забито больше не было.

Сборная Израиля забила четыре безответных гола в гостях у команды Фарерских островов. Перед приёмом Австрии израильтяне опережают соперника по разности мячей при равном количестве очков (по 7).