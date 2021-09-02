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Чемпионат мира 2022

​Квадрокоптер не помог Молдове в игре с Австрией, Дания разобралась с Шотландией, Израиль не пощадил Фареры

02 Сентября 2021 • 00:23 Комментировать (1)
Дания
2:0
Шотландия
окончен

Матч сборных Молдовы и Австрии в отборе на чемпионат мира начался с получасовой задержкой. Всему виной стал квадрокоптер, который летал прямо над полем. Устройство не помогло местной команде отобрать очки у фаворита. Австрийцы победили со счётом 2:0, забив по разу в концовках каждого из таймов.

Сборная Дании продолжает идти в отборе без осечек – 4 матча, 4 победы. В среду датчане разобрались с Шотландией, забив дважды уже к 15-й минуте. После этого голов на стадионе «Паркен» в Копенгагене забито больше не было.

Сборная Израиля забила четыре безответных гола в гостях у команды Фарерских островов. Перед приёмом Австрии израильтяне опережают соперника по разности мячей при равном количестве очков (по 7).

Протокол игры  
Молдова 0:2 Австрия
    45' Баумгартнер Кристоф (0:1)
    90' Арнаутович Марко (0:2)
Аврам Кристиан Жардан Ион Посмак Вячеслав Потырнике Максим   84' (Болохан Вадим (   84') Рябчук Олег   36' Дрос Кристиан Гынсарь Раду   59' (Спатару Дану (   59') Ионице Артур Плэтикэ Сергиу   84' (Антонюк Александр (   84') Гечев Михаил   59' (Богачук Виктор (   59') Белоусов Александр   56'   73' (Марандич Денис (   73')
Запасные: Думбравану Даниэл Милинчану Николай Котогой Корнелиу Ревенко Иоан-Кэлин Намашко Станислав
Бахманн Даниэль Триммель Кристофер Линхарт Филипп Хинтереггер Мартин Ульмер Андреас Шауб Луис   77' (Кайнц Флориан (   77') Лаймер Конрад   62' (Шёпф Алессандро (   62') Гриллич Флориан   82' (Ильзанкер Штефан (   82') Баумгартнер Кристоф   83' (Алаба Давид (   83') Грегорич Михаэль   62' (Кара Эркан (   62') Арнаутович Марко
Запасные: Пош Штефан Драгович Александр Демир Юсуф Линднер Хайнц Шлагер Александер Мвене Филипп Янтшер Якоб
01 сентября. Стадион "Зимбру".

 

Протокол игры  
Дания 2:0 Шотландия
(1:0) Васс Даниэль 14'    
(2:0) Меле Йоаким 15'    
Шмейхель Каспер Андерсен Йоаким Кьяер Симон Кристенсен Андреас Васс Даниэль   85' (Стрюгер-Ларсен Йенс (   85') Хёйбьерг Пьер-Эмиль Делани Томас   85' (Норгор Кристиан (   85') Меле Йоаким Ольсен Сков Андреас   85' (Дарами Мохаммед (   85') Поульсен Юссуф   68' (Винд Жонас (   68') Дамсгор Миккель   90' (Линнстрем Йеспер (   90')
Запасные: Рённов Фредерик Нельссон Виктор Лоссль Йонас Ларсен Якоб-Бруун Кристиансен Андерс Ингвартсен Маркус Кристенсен Расмус
Гордон Крейг Хэнли Грант Купер Лиам Маккена Скотт   46' (Дайкс Линдон (   46') Робертсон Эндрю Маклин Кенни   85' (Тернбулл Дэвид (   85') Гилмор Билли   90' (Фергюсон Льюис (   90') Макгрегор Каллум Тирни Киран Фрейзер Райан Адамс Че   71' (Кристи Райан (   71')
Запасные: Келли Лиам Хендри Джек Галлахер Деклан Кларк Зандер
01 сентября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

 

Протокол игры  
Фарерские острова 0:4 Израиль
    12' Захави Эран (0:1)
    44' Захави Эран (0:2)
    52' Даббур Мунас (0:3)
    90' Захави Эран (0:4)
Нильсен Гуннар Ролантссон Гилли Феро Одмар Наттестад Сонни Йоэнсен Рене   80' Ватнхамар Сольви   63' (Эдмундссон Йоан (   63') Ванхамар Гуннар   76' (Мохр Хери (   76') Андреасен Якуп   64' (Ханссон Халлюр (   64') Ольсен Брандур   76' (Йохансен Даниэль (   76') Ольсен Мейнхард Ольсен Клеминт   76' (Йенсен Трондур (   76')
Запасные: John Frederiksen Кнудсен Петур Барталстову Кай Гестсон Тейтур Аскхам Хердур Ватнсдаль Хейни Ламхауге Маттиас
Марсиано Офир Даса Элазар   84' (Абада Лиэль (   84') Огани Орель   71' (Вайссман Шон (   71') Менахем Сун Тиби Эйтан Перец Дор Натхо Бибрас   62' (Абу-Фани Мохаммад (   62') Манор Соломон   85' (Абу-Абайд Ияд (   85') Битон Нир Захави Эран Даббур Мунас   71' (Арад Офри (   71')
Запасные: Абу-Ханна Джоэл Хазиза Долев Ницан Итамар Ацили Омер Глазер Дан Кинда Гади Харуш Ариэль
01 сентября. Стадион "Торсволлюр".

 

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
PoliticExpert
02 Сентября 2021 в 00:43
А вот если бы летал не квадрокоптер, а беспилотник с бомбами, австрийцы могли и проиграть ненароком)))
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окончен Словения 1:1 Словакия 2.15 3.1 3.8
окончен Люксембург 2:1 Азербайджан 2.15 3.15 3.7
окончен Мальта 3:0 Кипр 3.5 3.1 2.25
окончен Португалия 2:1 Ирландия 1.17 7.3 16.5
окончен Франция 1:1 Босния и Герцеговина 1.16 7.7 17
окончен Фарерские острова 0:4 Израиль 7.4 4.25 1.47
окончен Норвегия 1:1 Голландия 4 3.65 1.9
окончен Дания 2:0 Шотландия 1.4 4.45 8.8
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