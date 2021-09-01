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Чемпионат мира 2022

Сборная Дании выступила против проведения чемпионата мира в Катаре

01 Сентября 2021 • 12:58 Комментировать (1)
Дания
...
Шотландия
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Через 7 ч. 53 мин.

В ноябре следующего года должен стартовать чемпионат мира по футболу в Катаре. Но, страна продолжает подвергаться критике со стороны различных футбольных организаций.

Напомним, что ранее Катар обвинялся в нарушении прав человека. Дело в том, что во время строительства инфраструктуры к Мундиалю погибло большое количество рабочих, а эти инциденты были проигнорированы местной полицией и руководством. Впрочем, недавно делегация УЕФА посетила Катар и заявила, что страна показала значительный прогресс относительно ситуации с правами человека.

Впрочем, Датский футбольной союз недавно написал несколько критических писем в ФИФА с претензиями в сторону катарской власти. Более того, позицию ассоциации поддержали и игроки сборной, опубликовавшие открытое письмо на сайте DBU. «Мы негативно относимся к условиям соблюдения прав человека в Катаре. Мы, футболисты, не выбирали эту страну местом проведения чемпионата мира», - сказал капитан национальной команды Симон Кьяер.

Футболисты сборной также добавили, что не будут бойкотировать матчи квалификации. Они намерены отобраться на Мундиаль, а судьбу их дальнейшего выступления на турнире будет решать Датский футбольный союз.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Дании Чемпионат Мира-2022 катар
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Комментарии (1)
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Don sangre
01 Сентября 2021 в 13:19
А что такое права человека?есть замечательная старая поговорка английская " Мои права кончаются там где начинается дом соседа " , есть и русская - про устав и монастырь.
Проводить хей парады не дают разным оранжевым и голубым, или предаватся зоофилии не разрешают? Ну не ездите тогда туда вас насильно никто не отправляет на кебаб)))
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