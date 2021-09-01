Сборная Дании выступила против проведения чемпионата мира в Катаре

В ноябре следующего года должен стартовать чемпионат мира по футболу в Катаре. Но, страна продолжает подвергаться критике со стороны различных футбольных организаций.

Напомним, что ранее Катар обвинялся в нарушении прав человека. Дело в том, что во время строительства инфраструктуры к Мундиалю погибло большое количество рабочих, а эти инциденты были проигнорированы местной полицией и руководством. Впрочем, недавно делегация УЕФА посетила Катар и заявила, что страна показала значительный прогресс относительно ситуации с правами человека.

Впрочем, Датский футбольной союз недавно написал несколько критических писем в ФИФА с претензиями в сторону катарской власти. Более того, позицию ассоциации поддержали и игроки сборной, опубликовавшие открытое письмо на сайте DBU. «Мы негативно относимся к условиям соблюдения прав человека в Катаре. Мы, футболисты, не выбирали эту страну местом проведения чемпионата мира», - сказал капитан национальной команды Симон Кьяер.

Футболисты сборной также добавили, что не будут бойкотировать матчи квалификации. Они намерены отобраться на Мундиаль, а судьбу их дальнейшего выступления на турнире будет решать Датский футбольный союз.