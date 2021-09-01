​Начало матча Молдова – Австрия задерживается из-за квадрокоптера

Матч сборных Молдовы и Австрии в рамках отбора на чемпионат мира не начался в 21:45 по московскому времени, как было запланировано. Старт поединка был отложен из-за квадрокоптера, который летал над полем в непосредственной близости к футболистам. Оперативно отыскать человека, который управляет устройством, не удалось.

Футболисты и судьи в какой-то момент отправились в раздевалки. Пока непонятно, во сколько начнётся игра, и начнётся ли она 1 сентября вообще.

Следить за развитием событий в Молдове можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.