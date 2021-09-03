​Стало известно, кто управлял квадрокоптером, из-за которого был отложен матч Молдова – Австрия

В среду вечером матч сборных Молдовы и Австрии стартовал на полчаса позже из-за квадрокоптера, который летал прямо над футбольным полем. Главный тренер австрийской национальной команды Франко Фода рассказал, что хозяин квадрокоптера был задержан, и что он видел его в подтрибунном помещении.

«Когда мы вошли в комнату, мы увидели, что это был маленький мальчик. Он плакал, мне было его очень жалко. Он просто хотел повеселиться со своим квадрокоптером, не осознавая, какими будут последствия», - приводит слова Фоды laola1.at.

Напомним, что матч Молдова – Австрия завершился со счётом 0:2.