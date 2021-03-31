Не без привоза: Сборная Испании позаботилась об интриге, но всё равно одолела Косово

Один из фаворитов отборочной группы B сборная Испании в последний день марта принимала косоваров.

Матч второго тура с Грузией сложился для испанцев весьма непросто. Команда Луиса Энрике была вынуждена отыгрываться и в итоге вырвала победу в компенсированное время. А до этого «красная фурия» выдала домашнюю ничью с Грецией. При этом пиренейцы к отчётной встрече обладали рекордной 65-матчевой беспроигрышной серией в отборах на чемпионаты мира. Последнее поражение испанцев в этой сфере было датировано днём ровно 28-летней давности, когда они минимально уступили Дании. Исходя из всего этого, шансы косоваров на победу в Севилье были призрачными, а вот на ничью – побольше.

Хозяева сразу же принялись атаковать и давить на ворота соперника в среднем режиме. Сухость ворот сборной Косова закончилась на 34-й минуте, когда второй подряд гол за сборную Испании забил Ольмо. Три дня назад он огорчил решающим мячом грузин, а теперь вот сбросил некоторый груз с плеч испанцев в следующем матче. Ольмо отличился блестяще, со среднего расстояния крутанув мяч в правый угол (1:0).

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Испанцы продолжили атаковать, только уже с более хорошим настроением и более раскрепощённо. Почин Ольмо довольно быстро поддержал Ферран Торрес, поразивший с правого полуфланга дальний нижний угол (2:0). Кстати, он тоже забивал грузинам в предыдущем матче, как и Ольмо. Хозяева могли к перерыву и вовсе сделать счёт крупным, да выстрел Мораты метров с двадцати отразил Уйкани.

На 52-й минуте Ферран Торрес должен был снимать все вопросы о победителе, но Уйкани героически бросился под мяч и не пустил его в сетку. Вроде бы у испанцев не должно было возникнуть проблем, но они сами создали их себе на ровном месте. На 70-й минуте Унай Симон возомнил себя полевым игроком, да ещё и техничным, совсем необязательно выбежал к центру поля и получил в оголившиеся ворота сверхдальний парашют от Бесара Халими (2:1).

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Однако сильно уж играть на нервах своих болельщиков испанцы не стали. Жерар Морено оперативно довёл счёт до состояния 3:1, результативно замкнув затылком подачу углового с левого фланга. Косовары не сдались, но ещё раз взбаламутить интригу не смогли. Сборная Испании вышла на первое место в группе, но отстающие на очко шведы сыграли и на один матч меньше.

Кирилл Иванцов