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В сборной Испании объяснили очередное непопадание Рамоса в состав

01 Апреля 2021, 00:43,

Защитник «Реала» Серхио Рамос снова остался на скамейке запасных во втором подряд отборочном матче с участием сборной Испании. Ветеран получил травму в матче с «Аталантой» и не играл против «Сельты», однако выход на поле в поединке против греков развеял сомнения в готовности Рамоса.

- Это техническое решение, - объяснил такой выбор тренерского штаба ассистент Луиса Энрике Хесус Касас. - Сегодня была очередь Рамоса не выходить на поле. Он в порядке и не имеет проблем.

Непонятно, будет ли Рамос считаться игроком основы сборной Испании в ближайшем будущем. С другой стороны капитан «Реала» вернется в свой клуб отдохнувшим.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Сборная Испании, Серхио Рамос
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