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Тренеры сборной Испании на час застряли в лифте перед матчем с Косово

31 Марта 2021, 22:38,

Финальный этап подготовки сборной Испании к третьему отборочному матчу чемпионата мира 2022 года был скомканным из-за форс-мажора. Как сообщает твиттер-аккаунт La Liga Lowdown, тренерский штаб «фурии рохи» вместе с Луисом Энрике застрял в лифте гостиницы перед отъездом на стадион перед матчем. В итоге команда отправилась на игру без тренеров, которых освободили из лифта спустя час после происшествия. В итоге штаб сборной Испании прибыл на стадион другим автобусом.

После первого тайма матча с командой Косова испанцы ведут со счетом 2:0. Перед этим фавориты группы В оступились в матче с Грецией (1:1) и лишь на последней минуте обыграли Грузию (2:1).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Луис Энрике
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