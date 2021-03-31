Тренеры сборной Испании на час застряли в лифте перед матчем с Косово

Финальный этап подготовки сборной Испании к третьему отборочному матчу чемпионата мира 2022 года был скомканным из-за форс-мажора. Как сообщает твиттер-аккаунт La Liga Lowdown, тренерский штаб «фурии рохи» вместе с Луисом Энрике застрял в лифте гостиницы перед отъездом на стадион перед матчем. В итоге команда отправилась на игру без тренеров, которых освободили из лифта спустя час после происшествия. В итоге штаб сборной Испании прибыл на стадион другим автобусом.

После первого тайма матча с командой Косова испанцы ведут со счетом 2:0. Перед этим фавориты группы В оступились в матче с Грецией (1:1) и лишь на последней минуте обыграли Грузию (2:1).