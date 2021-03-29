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​Модричу устроили сюрприз в виде особенной пресс-конференции

29 Марта 2021, 16:19,

На прошлой неделе Лука Модрич провёл сто тридцать пятый матч за сборную Хорватии и стал игроком с наибольшим количеством игр за «клетчатых». В понедельник Модрич проводил пресс-конференцию через Zoom. Капитан хорватской сборной думал, что будет общаться с журналистами, но Хорватский футбольный союз устроил футболисту сюрприз. Вопросы Модричу по видеосвязи задавали его отец, жена, бывшие партнёры по команде, бывшие тренеры и друзья.

Одним из тех, кто задавал вопросы, был Дарио Срна, которому рекорд по количеству игр за сборную Хорватии принадлежал до Модрича.

Во вторник сборная Хорватии сыграет дома против Мальты.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Хорватии, Лука Модрич
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