Далич: «Хорватия займёт первое место и поедет на ЧМ-2022»

Наставник сборной Хорватии Златко Далич дал интервью после матча против Мальты в отборе чемпионата мира-2022. «Клетчатые» отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.

«Нелегко играть три матча за неделю. Уверен, что мы займем первое место в группе и отправимся на чемпионат мира.

В настоящий момент наша команда играет не на том уровне, на котором хотелось бы. Но уверяю вас, все будет хорошо», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После трех туров сборная Хорватии набрала шесть очков и лидирует в отборочной группе, опережая идущую второй Россию по дополнительным показателям.