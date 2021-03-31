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Далич: «Хорватия займёт первое место и поедет на ЧМ-2022»

31 Марта 2021, 09:59,

Наставник сборной Хорватии Златко Далич дал интервью после матча против Мальты в отборе чемпионата мира-2022. «Клетчатые» отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.

«Нелегко играть три матча за неделю. Уверен, что мы займем первое место в группе и отправимся на чемпионат мира.

В настоящий момент наша команда играет не на том уровне, на котором хотелось бы. Но уверяю вас, все будет хорошо», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После трех туров сборная Хорватии набрала шесть очков и лидирует в отборочной группе, опережая идущую второй Россию по дополнительным показателям.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Хорватии, Златко Далич
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Комментарии (2)
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1
Марченко Максим
31 Марта 2021, 11:21

И не поспоришь с Даличем ))

2
Spirit
31 Марта 2021, 10:03

логично, так как особых конкурентов нет!

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