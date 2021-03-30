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Хорватия и Голландия разгромили «карликов», Латвия отобрала победу у Турции

30 Марта 2021, 23:44,

В группе Н сборная Мальты в третий раз кряду осложнила жизнь соперникам и вынудила хорватов на 54-й минуте бросать в бой основные силы, в том числе Ивана Перишича,  Луку Модрича и Йосипа Брекало. Именно это трио забило по голу - 3:0.

В группе G Гибралтар 42 минуты держался против Голландии, но пропустил шесть мячей за второй тайм - 0:7. Норвегия добыла непростую победу в гостях у Черногории (1:0), а главной сенсацией стала игра Турция - Латвия. Фавориты вели 2:0 и 3:1, но упустили победу - 3:3.

Протокол игры  
Хорватия 3:0 Мальта
(1:0) Перишич Иван 62'    
(2:0) Модрич Лука 76'    
(3:0) Брекало Йосип 90'    
Ливакович Доминик Юранович Йосип Вида Домагой   81' Чалета-Цар Дуе Мелняк Дарио   57' (Баришич Борна (   57') Ковачич Матео Бадель Милан   54' (Брекало Йосип (   54') Пашалич Марио   54' (Перишич Иван (   54') Влашич Никола   90' Оршич Мислав   78' (Kristijan Lovric (   78') Будимир Анте   54' (Модрич Лука (   54')
Запасные: Слуга Симон Уремович Филип Врсалько Шиме Калинич Ловре Ловрен Деян Брозович Марсело
Бонелло Анри Шоу Курт Пепе Энрико Борг Стив   67' (Корбалан Хуан (   67') Мбонг Джозеф   67' (Мускат Зак (   67') Гийомье Мэтью Кристенсен Бьорн   81' (Гамбин Люк (   81') Камензули Райан Теума Тедди Сатариано Александер   46' (Нвоко Кирьян (   46') Пизани Стивен   62' (Греч Джейк (   62')
Запасные: Микаллеф Карл Монтебельо Лука Мускат Никки Галеа Джейк Мбонг Пол Агиус Андре Кремона Мэтью
30 марта. Стадион "Ружевица".
Протокол игры  
Гибралтар 0:7 Голландия
    42' Бергёйс Стивен (0:1)
    55' Де Йонг Люк (0:2)
    61' Депай Мемфис (0:3)
    62' Вейналдум Джорджиньо (0:4)
    64' Мален Дониэлл (0:5)
    85' Ван де Бек Донни (0:6)
    88' Депай Мемфис (0:7)
Колинг Дэйл   74' (Голдвин Кайл (   74') Сержант Джек Уайзмэн Скотт Чиполина Рой Муэли Айман Джолли Итан   81' (Валарино Джулиан (   81') Кашаро Ли   81' (Мулдс Энтони (   81') Эннсли Лу   73' (Торилья Грэм (   73') Ронан Киан   31'   41' (Барнетт Эрин (   41') Уолкер Лайам Де Барр Тиджей   90'
Запасные: Банда Брэдли Стич Рис Морган Келвин Сантос Итан Пикок Дилан Кашаро Кайл
Крул Тим Дюмфрис Дензел   46' (Гравенберх Райан (   46'   90') Де Лихт Маттайс Блинд Дэйли   54' (Мален Дониэлл (   54') Вайндал Оуэн Вейналдум Джорджиньо Классен Дэви   38'   76' (Ван де Бек Донни (   76') Де Йонг Френки Бергёйс Стивен   81' (Стенгс Келвин (   81') Де Йонг Люк   81' (Бабель Райан (   81') Депай Мемфис
Запасные: Стекеленбург Мартен Вельтман Йоел Тете Кенни Бергвейн Стевен Де Рон Мартен Бизот Марко Ван Анхольт Патрик
30 марта. Стадион "Виктория (Гибралтар)".
Протокол игры  
Черногория 0:1 Норвегия
    35' Сорлот Александр (0:1)
Миятович Милан Марусич Адам   88' (Бечирай Фатос (   88') Вуячич Игор Савич Стефан Томашевич Зарко Лагатор Душан   63' (Йовович Владимир (   63') Косович Небойша   80' (Иванович Игор (   80') Шчекич Александар Хакшабанович Сеад   81' (Болевич Александар (   81') Джюрджевич Урош   63' (Исламович Дино (   63') Йоветич Стеван
Запасные: Распопович Момчило Драгоевич Милош Ilija Martinovic Шаркич Матия Радунович Ристо Вукчевич Марко Симич Марко
Ярстейн Руне Свенссон Юнас   66' (Мидтше Фредрик (   66') Грегерсен Стиан Айер Кристоффер Мелинг Биргер Торсби Мортен Берг Патрик   66' (Рюэрсон Юлиан (   66') Эльюнусси Мохамед   90' (Страндберг Стефан (   90'   90') Эдегор Мартин   81' (Линнес Мартин (   81') Холанн Эрлинг   80' (Кинг Джошуа (   80') Сорлот Александр   81'
Запасные: Габриэльсен Рубен Хёуге Йенс Грютебуст Стен Оэстигор Лео Фоссум Ивер Дели Матс Мёллер Хансен Андре
30 марта. Стадион "Под Горицом".
Протокол игры  
Турция 3:3 Латвия
(1:0) Караман Кенан 3'    
(2:0) Чалханоглу Хакан 33'    
    35' Савалниекс Робертс (2:1)
(3:1) Йилмаз Бурак 52'    
    58' Робертс Улдрикис (3:2)
    79' Икаунекс Давис (3:3)
Чакыр Угурджан Мюлдюр Мерт Кабак Озан Сёюнджю Чаглар   55' Эркин Джанер   83' (Тюрюдж Дениз (   83'   90') Йокушлу Окай Караман Кенан   73' (Унал Энес (   73'   90') Туфан Озан   83' (Кекджу Оркун (   83') Язиджи Юсуф   66' (Антальялы Тайлан (   66') Чалханоглу Хакан   65' (Мераш Умут (   65') Йилмаз Бурак
Запасные: Гюнок Мерт Эзтюрк Алпаслан Балчи Бюньямин Enis Destan Акбунар Халиль Бардакчи Абдулкерим Байиндыр Алтай
Стейнбор Павел Фёдоров Владислав   90' Черномордийс Антонийс Ошс Марцис Юрковскис Райвис Кристерс Тоберс Эмсис Эдуард   71' Савалниекс Робертс   90' (Яунземс Алвис (   90') Икаунекс Янис   65' (Икаунекс Давис (   65') Цыганик Андрей   46' (Камеш Владимир (   46'   68') Робертс Улдрикис   73' (Кроллис Раймондс (   73')
Запасные: Озолс Роберт Тарасов Игорь Онтужанс Даниэлс Савельевс Алексейс Соловьёв Александр II Зюзин Артур Звиедрис Кришьянис Максименко Виталий
30 марта. Стадион "Олимпийский стадион (Стамбул)".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Голландии, Сборная Хорватии, Сборная Турции, Сборная Латвии
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Комментарии (1)
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ARTUR
30 Марта 2021, 23:59

голландцы должны проставится латышам )))

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