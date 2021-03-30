Хорватия и Голландия разгромили «карликов», Латвия отобрала победу у Турции

В группе Н сборная Мальты в третий раз кряду осложнила жизнь соперникам и вынудила хорватов на 54-й минуте бросать в бой основные силы, в том числе Ивана Перишича, Луку Модрича и Йосипа Брекало. Именно это трио забило по голу - 3:0.

В группе G Гибралтар 42 минуты держался против Голландии, но пропустил шесть мячей за второй тайм - 0:7. Норвегия добыла непростую победу в гостях у Черногории (1:0), а главной сенсацией стала игра Турция - Латвия. Фавориты вели 2:0 и 3:1, но упустили победу - 3:3.