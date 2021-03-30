Хорватия и Голландия разгромили «карликов», Латвия отобрала победу у Турции

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30 Марта 2021, 23:44,
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В группе Н сборная Мальты в третий раз кряду осложнила жизнь соперникам и вынудила хорватов на 54-й минуте бросать в бой основные силы, в том числе Ивана Перишича, Луку Модрича и Йосипа Брекало. Именно это трио забило по голу - 3:0.
В группе G Гибралтар 42 минуты держался против Голландии, но пропустил шесть мячей за второй тайм - 0:7. Норвегия добыла непростую победу в гостях у Черногории (1:0), а главной сенсацией стала игра Турция - Латвия. Фавориты вели 2:0 и 3:1, но упустили победу - 3:3.
Протокол игры
|(1:0) Перишич Иван 62'
|(2:0) Модрич Лука 76'
|(3:0) Брекало Йосип 90'
Ливакович Доминик • Юранович Йосип • Вида Домагой • 81'Чалета-Цар Дуе • Мелняк Дарио 57' ( Баришич Борна ( 57') • Ковачич Матео • Бадель Милан 54' ( Брекало Йосип ( 54') • Пашалич Марио 54' ( Перишич Иван ( 54') • Влашич Никола • 90'Оршич Мислав 78' ( Kristijan Lovric ( 78') • Будимир Анте 54' ( Модрич Лука ( 54')
Запасные: Слуга Симон • Уремович Филип • Врсалько Шиме • Калинич Ловре • Ловрен Деян • Брозович Марсело
Бонелло Анри • Шоу Курт • Пепе Энрико • Борг Стив 67' ( Корбалан Хуан ( 67') • Мбонг Джозеф 67' ( Мускат Зак ( 67') • Гийомье Мэтью • Кристенсен Бьорн 81' ( Гамбин Люк ( 81') • Камензули Райан • Теума Тедди • Сатариано Александер 46' ( Нвоко Кирьян ( 46') • Пизани Стивен 62' ( Греч Джейк ( 62')
Запасные: Микаллеф Карл • Монтебельо Лука • Мускат Никки • Галеа Джейк • Мбонг Пол • Агиус Андре • Кремона Мэтью
30 марта. Стадион "Ружевица".
Протокол игры
|42' Бергёйс Стивен (0:1)
|55' Де Йонг Люк (0:2)
|61' Депай Мемфис (0:3)
|62' Вейналдум Джорджиньо (0:4)
|64' Мален Дониэлл (0:5)
|85' Ван де Бек Донни (0:6)
|88' Депай Мемфис (0:7)
Колинг Дэйл 74' ( Голдвин Кайл ( 74') • Сержант Джек • Уайзмэн Скотт • Чиполина Рой • Муэли Айман • Джолли Итан 81' ( Валарино Джулиан ( 81') • Кашаро Ли 81' ( Мулдс Энтони ( 81') • Эннсли Лу 73' ( Торилья Грэм ( 73') • Ронан Киан 31' 41' ( Барнетт Эрин ( 41') • Уолкер Лайам • Де Барр Тиджей 90'
Запасные: Банда Брэдли • Стич Рис • Морган Келвин • Сантос Итан • Пикок Дилан • Кашаро Кайл
Крул Тим • Дюмфрис Дензел 46' ( Гравенберх Райан ( 46' ) • 90'Де Лихт Маттайс • Блинд Дэйли 54' ( Мален Дониэлл ( 54') • Вайндал Оуэн • Вейналдум Джорджиньо • Классен Дэви 38' 76' ( Ван де Бек Донни ( 76') • Де Йонг Френки • Бергёйс Стивен 81' ( Стенгс Келвин ( 81') • Де Йонг Люк 81' ( Бабель Райан ( 81') • Депай Мемфис
Запасные: Стекеленбург Мартен • Вельтман Йоел • Тете Кенни • Бергвейн Стевен • Де Рон Мартен • Бизот Марко • Ван Анхольт Патрик
30 марта. Стадион "Виктория (Гибралтар)".
Протокол игры
|Черногория
|0:1
|Норвегия
|35' Сорлот Александр (0:1)
Миятович Милан • Марусич Адам 88' ( Бечирай Фатос ( 88') • Вуячич Игор • Савич Стефан • Томашевич Зарко • Лагатор Душан 63' ( Йовович Владимир ( 63') • Косович Небойша 80' ( Иванович Игор ( 80') • Шчекич Александар • Хакшабанович Сеад 81' ( Болевич Александар ( 81') • Джюрджевич Урош 63' ( Исламович Дино ( 63') • Йоветич Стеван
Запасные: Распопович Момчило • Драгоевич Милош • Ilija Martinovic • Шаркич Матия • Радунович Ристо • Вукчевич Марко • Симич Марко
Ярстейн Руне • Свенссон Юнас 66' ( Мидтше Фредрик ( 66') • Грегерсен Стиан • Айер Кристоффер • Мелинг Биргер • Торсби Мортен • Берг Патрик 66' ( Рюэрсон Юлиан ( 66') • Эльюнусси Мохамед 90' ( Страндберг Стефан ( 90' ) • 90'Эдегор Мартин 81' ( Линнес Мартин ( 81') • Холанн Эрлинг 80' ( Кинг Джошуа ( 80') • Сорлот Александр 81'
Запасные: Габриэльсен Рубен • Хёуге Йенс • Грютебуст Стен • Оэстигор Лео • Фоссум Ивер • Дели Матс Мёллер • Хансен Андре
30 марта. Стадион "Под Горицом".
Протокол игры
|(1:0) Караман Кенан 3'
|(2:0) Чалханоглу Хакан 33'
|35' Савалниекс Робертс (2:1)
|(3:1) Йилмаз Бурак 52'
|58' Робертс Улдрикис (3:2)
|79' Икаунекс Давис (3:3)
Чакыр Угурджан • Мюлдюр Мерт • Кабак Озан • Сёюнджю Чаглар • 55'Эркин Джанер 83' ( Тюрюдж Дениз ( 83' ) • 90'Йокушлу Окай • Караман Кенан 73' ( Унал Энес ( 73' ) • 90'Туфан Озан 83' ( Кекджу Оркун ( 83') • Язиджи Юсуф 66' ( Антальялы Тайлан ( 66') • Чалханоглу Хакан 65' ( Мераш Умут ( 65') • Йилмаз Бурак
Запасные: Гюнок Мерт • Эзтюрк Алпаслан • Балчи Бюньямин • Enis Destan • Акбунар Халиль • Бардакчи Абдулкерим • Байиндыр Алтай
Стейнбор Павел • Фёдоров Владислав • 90'Черномордийс Антонийс • Ошс Марцис • Юрковскис Райвис • Кристерс Тоберс • Эмсис Эдуард • 71'Савалниекс Робертс 90' ( Яунземс Алвис ( 90') • Икаунекс Янис 65' ( Икаунекс Давис ( 65') • Цыганик Андрей 46' ( Камеш Владимир ( 46' ) • 68'Робертс Улдрикис 73' ( Кроллис Раймондс ( 73')
30 марта. Стадион "Олимпийский стадион (Стамбул)".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Голландии, Сборная Хорватии, Сборная Турции, Сборная Латвии
голландцы должны проставится латышам )))