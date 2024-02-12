​Тренер ответил на вопрос о возможном выступлении Месси на Олимпиаде

Аргентина пробилась на футбольный турнир Олимпиады, после чего в футбольных кругах стали обсуждать возможное выступление Лионеля Месси в Париже. Комментарий на этот счёт дал тренер аргентинской молодёжки Хавьер Маскерано.

«Надо понимать, что взрослая сборная Аргентины летом выступит на Кубке Америки. Так что это непросто. Нужно быть осторожными, говоря обо всём этом. Вы знаете, каковы мои отношения с Лео – мы друзья. Я обязан пригласить его и ди Марию, но нужно понимать, что у них есть и другие обязательства. У нас будет время, чтобы поговорить об этом», - сказал Маскерано TyC Sports.

Напомним, что на олимпийском турнире выступают молодёжные сборные, но команда может включить в заявку трёх игроков без возрастного лимита.

Месси предлагают выступить на Олимпиаде в Париже