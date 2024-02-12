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Летние Олимпийские игры

​Месси предлагают выступить на Олимпиаде в Париже

12 Февраля 2024 • 15:33 Комментировать

Сборная Аргентины обыграла Бразилию (1:0) и получила путёвку на футбольный турнир Олимпиады. Капитан аргентинской команды Тьяго Альмада хотел бы, чтобы в Париже выступил звёздный Лионель Месси.

«У нас есть время, чтобы подготовиться. Я надеюсь, что у Месси есть желание сыграть за нас. Это была бы мечта. Если Месси согласится, я отдам ему капитанскую повязку. Теперь он должен решить», - сказал Альмада Dsports.

На олимпийском футбольном турнире выступят команды, состоящие из игроков, родившихся не раньше 1 января 2001 года. При этом каждая сборная может внести в заявку трёх более возрастных игроков.

Отметим, что сборная Аргентины с Лео Месси выигрывала футбольный турнир Олимпиады в 2008 году.  

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Олимпиада Лионель Месси Сборная Аргентины Олимпиада-2024 ещё теги
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