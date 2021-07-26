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Себальос рискует пропустить оставшиеся матчи Олимпиады

26 Июля 2021, 19:28,

Полузащитник олимпийской сборной Испании Дани Себальос может больше не сыграть на Играх в Токио.

24-летний хавбек «Реала» получил травму в матче с командой Египта в первом туре (0:0). Сегодня он прошёл углубленное медобследование, по итогам которого у него подтвердилось растяжение связок лодыжки. Ожидается, что это станет причиной пропуска полузащитником оставшихся игр олимпийского футбольного турнира.

В то же время у себя в «Инстаграме» Дани Себальос пообещал сделать всё возможное, чтобы поскорее вернуться на поле: «Это больно. С надеждой и энтузиазмом сообщаю, что попытаюсь сделать всё необходимое, чтобы помочь своим товарищам по команде на Олимпийских играх».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Дани Себальос, олимпийская сборная испании
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