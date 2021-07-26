Себальос рискует пропустить оставшиеся матчи Олимпиады

Полузащитник олимпийской сборной Испании Дани Себальос может больше не сыграть на Играх в Токио.

24-летний хавбек «Реала» получил травму в матче с командой Египта в первом туре (0:0). Сегодня он прошёл углубленное медобследование, по итогам которого у него подтвердилось растяжение связок лодыжки. Ожидается, что это станет причиной пропуска полузащитником оставшихся игр олимпийского футбольного турнира.

В то же время у себя в «Инстаграме» Дани Себальос пообещал сделать всё возможное, чтобы поскорее вернуться на поле: «Это больно. С надеждой и энтузиазмом сообщаю, что попытаюсь сделать всё необходимое, чтобы помочь своим товарищам по команде на Олимпийских играх».