Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Олимпийские игры

Сборная Аргентины вылетела с олимпийского турнира

28 Июля 2021 • 15:58 Комментировать
Испания (до 23 лет)
1:1
Аргентина (до 23 лет)
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

В олимпийской группе С определились счастливчики, которые пробились в плей-офф. Сборная Египта переиграла австралийцев со счетом 2:0 и набрала четыре очка. Для выхода из группы ее устраивал любой результат в параллельном матче. Микель Мерино в середине второго тайма позволил испанцам повести в сражении с Аргентиной, а соперник отыгрался на 87-й минуте - 1:1. В итоге у Египта и Аргентины оказалось по 4 очка и по дополнительным показателям к Испании присоединились африканцы.

Протокол игры  
Испания (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет)
(1:0) Мерино Микель 66'    
    87' Tomas Belmonte (1:1)
Унай Симон Кукурелья Марк Торрес Пау Гарсия Эрик Хиль Оскар II Ольмо Дани Субименди Мартин Мерино Микель Гонсалес Педро Оярсабаль Микель Асенсио Марко
Запасные: Солер Карлос Фернандес Альваро III Миранда Хуан Монкайола Хон Хиль Бриан Вальехо Хесус Мир Рафа
Ледесма Херемиас Перес Неуэн Браво Клаудио III Медина Факундо Урси Агустин Marcelo Herrera Макаллистер Алексис Вера Фаусто Tomas Belmonte Барко Эсекьель Гайч Адольфо
Запасные: Де Ла Вега Педро Lautaro Morales Thiago Almada Hernan De La Fuente Martin Payero Мосевич Леонель Коломбатто Сантьяго
28 июля. Стадион "Saitama Stadium 2002".
Протокол игры  
Австралия (до 23 лет) 0:2 Египет (до 23 лет)
    44' Yasser Rayan (0:1)
    85' Amar Hamdi (0:2)
28 июля. Стадион "Miyagi Stadium".



 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
олимпийская сборная испании олимпийская сборная Аргентины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
28 Июля в 16:05
матч ужастный... будто дворовые команды , только в кость , латиносы совсем оскудели по талантам.. Господи там играет это убожество Гойч..., и это последователи Кемпеса , Марадоны и Месси , ужас ужасный
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Саудовская Аравия (до 23 лет) 1:3 Бразилия (до 23 лет)
окончен Германия (до 23 лет) 1:1 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
окончен Южная Корея (до 23 лет) 6:0 Гондурас (до 23 лет)
окончен Румыния (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет)
окончен Испания (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет)
окончен Австралия (до 23 лет) 0:2 Египет (до 23 лет)
окончен Франция (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет)
окончен ЮАР (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет)
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Июля
17:20 · Олимпийские игры
Испания выбила Аргентину из олимпийского футбольного турнира – видео видео
16:43 · Олимпийские игры
Сборная Франции снова пропустила полную сетку мячей и покинула Олимпиаду
15:58 · Олимпийские игры
Сборная Аргентины вылетела с олимпийского турнира
14:24 · Олимпийские игры
Сборная Германия попрощалась с Олимпиадой видео
13:49 · Олимпийские игры
Южная Корея и Новая Зеландия шагнули в плей-офф Олимпийских игр
13:11 · Олимпийские игры
Бразилия вышла в плей-офф Олимпиады, Германия покинула турнир
26 Июля
19:28 · Олимпийские игры
Себальос рискует пропустить оставшиеся матчи Олимпиады
17:24 · Олимпийские игры
Крузе сделал предложение девушке после матча на Олимпиаде 3
16:46 · Олимпийские игры
57-летний фанат «Арсенала» завоевал медаль на Олимпиаде 1
25 Июля
21:12 · Олимпийские игры
Де ла Фуэнте: «Мы знаем, что цена победы очень высока» 2
16:31 · Олимпийские игры
Германия в меньшинстве дожала Саудовскую Аравию 3
15:27 · Олимпийские игры
Испанцы вырвали победу в матче с Австралией 2
13:28 · Олимпийские игры
Сборная Бразилии с Малкомом в составе едва не обыграла ивуарийцев, проведя почти весь матч вдесятером 2
12:55 · Олимпийские игры
Голы Жиньяка трижды мешали сборной ЮАР обыграть Францию 3
12:27 · Олимпийские игры
Аргентина добыла первую победу на олимпийском турнире 2
Все новости