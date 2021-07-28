Сборная Аргентины вылетела с олимпийского турнира

В олимпийской группе С определились счастливчики, которые пробились в плей-офф. Сборная Египта переиграла австралийцев со счетом 2:0 и набрала четыре очка. Для выхода из группы ее устраивал любой результат в параллельном матче. Микель Мерино в середине второго тайма позволил испанцам повести в сражении с Аргентиной, а соперник отыгрался на 87-й минуте - 1:1. В итоге у Египта и Аргентины оказалось по 4 очка и по дополнительным показателям к Испании присоединились африканцы.
Протокол игры
|(1:0) Мерино Микель 66'
|87' Tomas Belmonte (1:1)
Унай Симон • Кукурелья Марк • Торрес Пау • Гарсия Эрик • Хиль Оскар II • Ольмо Дани • Субименди Мартин • Мерино Микель • Гонсалес Педро • Оярсабаль Микель • Асенсио Марко
Запасные: Солер Карлос • Фернандес Альваро III • Миранда Хуан • Монкайола Хон • Хиль Бриан • Вальехо Хесус • Мир Рафа
Ледесма Херемиас • Перес Неуэн • Браво Клаудио III • Медина Факундо • Урси Агустин • Marcelo Herrera • Макаллистер Алексис • Вера Фаусто • Tomas Belmonte • Барко Эсекьель • Гайч Адольфо
Запасные: Де Ла Вега Педро • Lautaro Morales • Thiago Almada • Hernan De La Fuente • Martin Payero • Мосевич Леонель • Коломбатто Сантьяго
28 июля. Стадион "Saitama Stadium 2002".
Протокол игры
|44' Yasser Rayan (0:1)
|85' Amar Hamdi (0:2)
28 июля. Стадион "Miyagi Stadium".