Сборная Аргентины вылетела с олимпийского турнира

В олимпийской группе С определились счастливчики, которые пробились в плей-офф. Сборная Египта переиграла австралийцев со счетом 2:0 и набрала четыре очка. Для выхода из группы ее устраивал любой результат в параллельном матче. Микель Мерино в середине второго тайма позволил испанцам повести в сражении с Аргентиной, а соперник отыгрался на 87-й минуте - 1:1. В итоге у Египта и Аргентины оказалось по 4 очка и по дополнительным показателям к Испании присоединились африканцы.





