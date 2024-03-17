«Арсенал» не хочет отпускать своего игрока на Олимпийские игры

Руководство «Арсенала» может не отпустить своего защитника для участия в Олимпийском футбольном турнире.

Как сообщает 90min, речь идёт о защитнике Вильяме Салиба. Отмечается, что в клубе сомневаются в целесообразности участия футболиста на турнире в составе сборной Франции, так как проведение Олимпийских игр совпадает с датой старта нового сезона чемпионата Англии. При этом главный тренер Олимпийской французской команды Тьерри Анри рассчитывает на футболиста и планирует внести его в заявку.

«Арсенал» приобрёл Салиба летом 2019 года у «Сент-Этьена» за 29 миллионов евро. В текущем сезоне футболист принял участие в 38 матчах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Француз связан контрактом с лондонцами до 2027 года.