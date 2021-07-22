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Кунц: «Мне нужно думать об Олимпиаде»

22 Июля 2021, 18:16,

Главный тренер олимпийской сборной Германии Штефан Кунц отреагировал на сведения о своём возможном приглашении на пост рулевого национальной сборной России.

«Сперва хотел бы поблагодарить всех за оказанное мне доверие. Но в данный момент идут Олимпийские игры, и мне нужно думать только о них», - сказал тренер «бундестим» на пресс-конференции, что прошла после игры Германия – Бразилия.

Наставник немецкой олимпийской сборной допускает, что он ещё вернётся к обсуждению данного вопроса после окончания Олимпиады.

Добавим, что бразильцам удалось обыграть сборную Германии со счётом 4:2 благодаря хет-трику Ришарлисона.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Сборная России, Олимпийская сборная ГЕрмании, Штефан Кунц
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