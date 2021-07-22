Кунц: «Мне нужно думать об Олимпиаде»

Главный тренер олимпийской сборной Германии Штефан Кунц отреагировал на сведения о своём возможном приглашении на пост рулевого национальной сборной России.

«Сперва хотел бы поблагодарить всех за оказанное мне доверие. Но в данный момент идут Олимпийские игры, и мне нужно думать только о них», - сказал тренер «бундестим» на пресс-конференции, что прошла после игры Германия – Бразилия.

Наставник немецкой олимпийской сборной допускает, что он ещё вернётся к обсуждению данного вопроса после окончания Олимпиады.

Добавим, что бразильцам удалось обыграть сборную Германии со счётом 4:2 благодаря хет-трику Ришарлисона.