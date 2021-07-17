Сборная Испании, проиграв Евро, отправляется за победой на Олимпиаде

В Японии 22 июля стартует мужской футбольный турнир в рамках Олимпийских игр. Традиционно этот турнир котируется не слишком высоко, однако обладает своими интригами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает старт соревнований.

Если посмотреть на состав участников, то он впечатляет. Бразилия, Аргентина, Германия, Испания, Франция обладают сильными игроками на любом уровне, так что следить за этими командами очень интересно. Тем не менее на играх в Токио будет явный фаворит. Сборная Испании буквально едет отыгрываться за проигранный Евро.

Главный тренер «ла рохи» Луис де ла Фуэнте собрал сумасшедшую команду, где целая россыпь футболистов только что отбегала на Евро. Унаи Симон, Пау Торрес, Микель Оярсабаль, Эрик Гарсия, Педри, Дани Ольмо были важными футболистами на континентальном первенстве. К этим ребятам де ла Фуэнте добавил Марко Асенсио, Дани Себальоса, Оскара Мингуэсу, Марка Кукуреллу, Карлоса Солера. На выходе получилась мощнейшая дружина, которая выглядит главным фаворитом турнира.

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Правда, уже на групповой стадии испанцев ждет серьёзная проверка в лице аргентинской команды. Фернандо Батиста не привёз какой-то звёздный состав, он даже не стал звать никого из тех, кто был в составе «альбиселесте» на победном Кубке Америки. Главной звездой, пожалуй, можно назвать Алексиса Мак Аллистера, что, в общем, характеризует команду. Интересно будет посмотреть на молодых Эсекьеля Барко и в особенности на Тьяго Альмаду, которого считают большим талантом. Спартаковские болельщики с большим интересом будут следить за Эсекьелем Понсе, а поклонники ЦСКА, возможно, присмотрят за Адольфо Гайичем.

Интересное будет соперничество в группе D, куда угодили команды Бразилии и Германии. «Селесао» также привезли представителей российской Премьер-лиги – Бруно Фукса из ЦСКА и Малкома из «Зенита». Главная звезда бразильской команды – это ветеран Дани Алвес, который в 38 лет хочет выиграть очередной трофей. Из тех, кто сейчас полон сил, обращает на себя внимание Ришарлисон, который после поражения на Кубке Америки попробует выиграть Олимпиаду. Также на главном континентальном турнире Южной Америки выступал Дуглас Луис, но лишь эпизодически. Обращает на себя внимание в составе Габриэл Мартинелли из «Арсенала», Рейньер из дортмундской «Боруссии», Антони из «Аякса» и Бруну Гимараэш из «Лиона». Поклонники «Зенита» в свою очередь будут следить за Клаудиньо, которого сватают в питерский клуб.

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Пожалуй, бразильцы будут явными фаворитами группы, немцы привезли уж слишком средний состав. Есть Бенжамин Хенрикс из «Лейпцига», Максимилиан Арнольд из «Вольфсбурга», Макс Крузе из «Униона», Эдуард Лёвен из «Аугсбурга». Состав далеко не звёздный, есть даже легионер из местной японской Джей-лиги – вратарь Свенд Бродерсен из «Йокогамы».

На самом деле немцы могут даже не выйти из группы. Сборная Кот-д’Ивуара собрала боевую команду. Тут и Эрик Байи с Амадом Диалло из «МЮ», и Франк Кессье из «Милана», и ветеран Макс Градель. В целом состав выглядит интригующим.

Не самый звёздный состав и у французов. Сильвен Риполь вызвал ветерана Андре-Пьера Жиньяка из мексиканского «Тигрес» и его одноклубника Флориана Товена. Из тех, кто в Европе, выделяются Люка Тусар из «Герты», Пьер Калюлю из «Милана» и Тимоте Пембеле из «ПСЖ».

Что касается сборной Японии, то хозяева едва ли могут похвастаться сильной командой. Пожалуй, главная звезда – это Такефуса Кубо, который пока явно не показывает футбол экстра-класса. Есть в составе Ритсу Доан из ПСВ, но это тоже не топ-игрок. Можно отметить также Майю Йошиду из «Сампдории», но это всё же защитник, который не сможет давать результат.

Удивительно, что при наличии таких команд образовалась группа Новая Зеландия, Южная Корея, Гондурас и Румыния.

Как известно, Олимпиада проходит в Токио. Однако во время футбольного турнира лишь два матча пройдут в столице Японии. 22 июля, за день до официального открытия, на главном стадионе встретятся команды Мексики и Франции, а потом Японии и ЮАР. Все остальные матчи футбольного турнира состоятся на аренах в Кашиме, Рифу, Саитаме, Саппоро и Йокогаме. Финал соревнования состоится на «Ниссан Стэдиум» в Йокогаме, где в 2002 году проходил решающий матч чемпионата мира 2002 года.