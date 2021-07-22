Бразилия едва не упустила победу в матче с Германией, несмотря на хет-трик Ришарлисона

Матч сборных Бразилии и Германии стал украшением сегодняшнего игрового дня на Олимпиаде. Латиноамериканцы устроили сопернику разгром по ходу первого тайма - Ришарлисон оформил хет-трик, а Матеус Кунья к тому же не забил пенальти. «Бундестим» преобразилась после перерыва и отыграла два мяча, при этом проведя треть поединка в меньшинстве. Лишь перед финальным свистком были сняты все вопросы. Итог - 4:2 в пользу Бразилии.