Бразилия едва не упустила победу в матче с Германией, несмотря на хет-трик Ришарлисона

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22 Июля 2021, 16:28,
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Матч сборных Бразилии и Германии стал украшением сегодняшнего игрового дня на Олимпиаде. Латиноамериканцы устроили сопернику разгром по ходу первого тайма - Ришарлисон оформил хет-трик, а Матеус Кунья к тому же не забил пенальти. «Бундестим» преобразилась после перерыва и отыграла два мяча, при этом проведя треть поединка в меньшинстве. Лишь перед финальным свистком были сняты все вопросы. Итог - 4:2 в пользу Бразилии.
Протокол игры
|(1:0) Ришарлисон 7'
|(2:0) Ришарлисон 22'
|(3:0) Ришарлисон 30'
|57' Амири Надим (3:1)
|83' Ахе Рагнар (3:2)
|(4:2) Паулиньо Жозе 90'
Дос Сантос Адербар • Арана Гильерме • Карлос Диего Сантос • Nino Bahia • Алвес Даниэл • Гимараэс Бруно • Соарес Дуглас • Claudinho • Кунья Матеус • Ришарлисон • Антони
Запасные: Малком Филипе • Паулиньо Жозе • Ricardo Graca • Brenno • Рейнир Феррейра • Матеус Энрике • Менино Габриэль
Мюллер Флориан • Пипер Амос • Хенрихс Бенджамин • Раум Давид • Удуохаи Феликс • Арнольд Максимилиан • 63'Стах Антон • Майер Арне • Амири Надим • Крузе Макс • Рихтер Марко
Запасные: Ахе Рагнар • Бродерсен Свенд • Плогман Лука • Торунарига Джордан • Тойхерт Седрик • Шлоттербек Кевен • Лёвен Эдуард
22 июля. Стадион "Ниссан".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Олимпийская сборная Бразилии, Олимпийская сборная ГЕрмании