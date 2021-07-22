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Бразилия едва не упустила победу в матче с Германией, несмотря на хет-трик Ришарлисона

22 Июля 2021, 16:28,

Матч сборных Бразилии и Германии стал украшением сегодняшнего игрового дня на Олимпиаде. Латиноамериканцы устроили сопернику разгром по ходу первого тайма - Ришарлисон оформил хет-трик, а Матеус Кунья к тому же не забил пенальти. «Бундестим» преобразилась после перерыва и отыграла два мяча, при этом проведя треть поединка в меньшинстве. Лишь перед финальным свистком были сняты все вопросы. Итог - 4:2 в пользу Бразилии.

Протокол игры  
Бразилия (до 23 лет) 4:2 Германия (до 23 лет)
(1:0) Ришарлисон 7'    
(2:0) Ришарлисон 22'    
(3:0) Ришарлисон 30'    
    57' Амири Надим (3:1)
    83' Ахе Рагнар (3:2)
(4:2) Паулиньо Жозе 90'    
Дос Сантос Адербар Арана Гильерме Карлос Диего Сантос Nino Bahia Алвес Даниэл Гимараэс Бруно Соарес Дуглас Claudinho Кунья Матеус Ришарлисон Антони
Запасные: Малком Филипе Паулиньо Жозе Ricardo Graca Brenno Рейнир Феррейра Матеус Энрике Менино Габриэль
Мюллер Флориан Пипер Амос Хенрихс Бенджамин Раум Давид Удуохаи Феликс Арнольд Максимилиан   63' Стах Антон Майер Арне Амири Надим Крузе Макс Рихтер Марко
Запасные: Ахе Рагнар Бродерсен Свенд Плогман Лука Торунарига Джордан Тойхерт Седрик Шлоттербек Кевен Лёвен Эдуард
22 июля. Стадион "Ниссан".

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Олимпийская сборная Бразилии, Олимпийская сборная ГЕрмании
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