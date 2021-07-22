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Франция разгромно проиграла Мексике на Олимпиаде

22 Июля 2021, 13:27,

На Олимпийских играх в Токио состоялся очередной матч первого тура группового этапа футбольного турнира. Сборная Франции встречалась с командой Мексики и потерпела крупное поражение со счетом 1:4.

В составе победителей голами отметились Вега, Кордова, Антуна и Агирре. За француз мяч престижа забил Жиньяк.

В параллельной игре встречались сборные Новой Зеландии и Южной Кореи. Новозеландцы одержали победу со счетом 1:0. Гол забил Вуд.

Протокол игры  
Мексика (до 23 лет) 4:1 Франция (до 23 лет)
(1:0) Вега Эрнесто 47'    
(2:0) Francisco Cordova 55'    
    69' Жиньяк Андре-Пьер (2:1)
(3:1) Антуна Уриэль 80'    
(4:1) Eduardo Aguirre 90'    
Очоа Гильермо Васкес Хоан Монтес Сесар Коласио Хорхе Агирре Эрик Francisco Cordova   72' (Антуна Уриэль (   72') Родригес Карлос Luis Romo Лаинес Диего   72' (Эскивель Карлос (   72') Вега Эрнесто   20'   84' (Альварадо Роберто (   84') Henry Martin   88' (Eduardo Aguirre (   88')
Запасные: Luis Malagon Vladimir Lorona Антонио Ангуло Хесус
Бернардони Поль Калюлю Пьер Мишлен Клеман   16' Каси Антони   75'   90' (Бар Мельвен (   90') Модибо Саньян Товен Флорьян   79' (Мбюкю Натанаэль (   79') Саванье Тежи Ле Фе Энцо Тусар Люка   60' (Бека Алексис (   60') Норден Арно   60' (Коло-Муани Рандаль (   60') Жиньяк Андре-Пьер
Запасные: Пембеле Тимоте Дукуре Исмаэль Баич Стефан
22 июля. Стадион "Аджиномото Стэдиум".
Протокол игры 
Новая Зеландия (до 23 лет) 1:0 Южная Корея (до 23 лет)
(1:0) Вуд Крис 72'    
 22 июля. Стадион "Касима".

 

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Франции, Сборная Мексики
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