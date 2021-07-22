Франция разгромно проиграла Мексике на Олимпиаде

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22 Июля 2021, 13:27,
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На Олимпийских играх в Токио состоялся очередной матч первого тура группового этапа футбольного турнира. Сборная Франции встречалась с командой Мексики и потерпела крупное поражение со счетом 1:4.
В составе победителей голами отметились Вега, Кордова, Антуна и Агирре. За француз мяч престижа забил Жиньяк.
В параллельной игре встречались сборные Новой Зеландии и Южной Кореи. Новозеландцы одержали победу со счетом 1:0. Гол забил Вуд.
Протокол игры
|(1:0) Вега Эрнесто 47'
|(2:0) Francisco Cordova 55'
|69' Жиньяк Андре-Пьер (2:1)
|(3:1) Антуна Уриэль 80'
|(4:1) Eduardo Aguirre 90'
Очоа Гильермо • Васкес Хоан • Монтес Сесар • Коласио Хорхе • Агирре Эрик • Francisco Cordova 72' ( Антуна Уриэль ( 72') • Родригес Карлос • Luis Romo • Лаинес Диего 72' ( Эскивель Карлос ( 72') • Вега Эрнесто 20' 84' ( Альварадо Роберто ( 84') • Henry Martin 88' ( Eduardo Aguirre ( 88')
Запасные: Luis Malagon • Vladimir Lorona • Антонио Ангуло Хесус
Бернардони Поль • Калюлю Пьер • Мишлен Клеман • 16'Каси Антони 75' 90' ( Бар Мельвен ( 90') • Модибо Саньян • Товен Флорьян 79' ( Мбюкю Натанаэль ( 79') • Саванье Тежи • Ле Фе Энцо • Тусар Люка 60' ( Бека Алексис ( 60') • Норден Арно 60' ( Коло-Муани Рандаль ( 60') • Жиньяк Андре-Пьер
Запасные: Пембеле Тимоте • Дукуре Исмаэль • Баич Стефан
22 июля. Стадион "Аджиномото Стэдиум".
Протокол игры
|(1:0) Вуд Крис 72'
22 июля. Стадион "Касима".
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Франции, Сборная Мексики