Экс-игрок «Реала» Адебайор отказался возглавить африканскую сборную

Бывший форвард мадридского «Реала» Эммануэль Адебайор получил предложение стать новым главным тренером африканской сборной. Об этом сообщает Mail Sport.

По информации источника, 39-летний экс-футболист мог возглавить сборную Того, однако отказался от данного предложения. Отмечается, что у Адебайора есть другие планы на свою будущую карьеру.

Напомним, ранее Адебайор выступал за «Монако», «Манчестер Сити», «Реал», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и многие другие команды. Последним клубом в карьере футболиста из Того был местный «Семасси», который он покинул в марте прошлого года.