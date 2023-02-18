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Кубок африканских наций

В Африке женщины-футболистки массово атаковали судью видео

18 Февраля 2023 • 13:55 Комментировать

В женском футболе тоже есть место эмоциям. Так, на матче женских команд в ДР Конго футболистки атаковали судью после того, как он назначил одиннадцатиметровый удар. Видео, снятое с трибуны, опубликовал телеграм-канал «КГБ (Как говорит Бобров)» со ссылкой на Africa Facts Zone.

На видео главному рефери приходится убегать от разъярённых футболисток в зелёной форме, а также от вратаря этой команды.

 

Судейство по обыкновению является горячей темой в мире футбола. Если говорить о более статусных турнирах, то с внедрением системы ВАР споры насчёт некоторых моментов не прекратились.

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Евро-Футбол.Ру,
ДР Конго
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