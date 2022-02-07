Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Кубок африканских наций

​Мане: «Кубок Африки важнее трофея Лиги чемпионов»

07 Февраля 2022 • 16:23 Комментировать

Садио Мане в воскресенье вечером стал обладателем Кубка африканских наций со сборной Сенегала. В финальном матче сенегальцы обыграли Египет в серии одиннадцатиметровых ударов.

После игры Мане поделился своими эмоциями от успеха на континентальном футбольном форуме.

«Это лучшей день в моей жизни и лучший трофей в моей жизни. Я выигрывал Лигу чемпионов и несколько других трофеев, но этот трофей для меня особенный. Для меня Кубок Африки важнее трофея Лиги чемпионов», - слова Мане на страницах своего сайта приводит BBC.

Напомним, что Садио Мане сделал несколько фотографий с Кубком Африки в постели.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Февраля
16:23 · Кубок Африки
​Мане: «Кубок Африки важнее трофея Лиги чемпионов»
15:42 · Кубок Африки
​Мане раскрыл свои слова Салаху
15:20 · Кубок Африки
​Мане показал постельные фото с Кубком Африки фото
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» обратился к Мане и Салаху после финала Кубка Африки 1
09:28 · Кубок Африки
Уткин - о Кубке Африки: «Чудовищный турнир»
07:48 · Кубок Африки
Алиу Сиссе: «Сенегальцы ждали этого 60 лет»
06:42 · Кубок Африки
Кулибали: «Мы заслужили титул»
06:32 · Кубок Африки
Спустя десять лет Мане повторил свершение Дрогба
02:08 · Кубок Африки
Менди: «Я очень счастлив»
01:40 · Кубок Африки
Мане - лучший игрок Кубка Африки, Менди - лучший голкипер
01:20 · Кубок Африки
Сенегал - 15-я страна, победившая в Кубке Африки
06 Февраля
23:31 · Кубок Африки
Салах был недоволен решениями рефери в финале КАН – арбитр предложил футболисту самому судить матч
21:30 · Кубок Африки
Египет – Сенегал - 0:0 - (пен. 4:2)
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Они - воины»: Клопп предвкушает битву Салаха и Мане в финале Кубка Африки 1
05:22 · Кубок Африки
Лишь одного гола не хватило Абубакару, чтобы побить один из самых старых рекордов Кубка Африки
Все новости
Рекомендуем