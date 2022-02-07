​Мане: «Кубок Африки важнее трофея Лиги чемпионов»

Садио Мане в воскресенье вечером стал обладателем Кубка африканских наций со сборной Сенегала. В финальном матче сенегальцы обыграли Египет в серии одиннадцатиметровых ударов.

После игры Мане поделился своими эмоциями от успеха на континентальном футбольном форуме.

«Это лучшей день в моей жизни и лучший трофей в моей жизни. Я выигрывал Лигу чемпионов и несколько других трофеев, но этот трофей для меня особенный. Для меня Кубок Африки важнее трофея Лиги чемпионов», - слова Мане на страницах своего сайта приводит BBC.

Напомним, что Садио Мане сделал несколько фотографий с Кубком Африки в постели.