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Кубок африканских наций

Сборная Ганы осталась без главного тренера после провала на Кубке африканских наций

27 Января 2022 • 01:15 Комментировать

Провал на Кубке африканских наций дорого обошелся главному тренеру сборной Ганы - сербскому специалисту Миловану Раевацу.

Как стало известно вследствие публикации на официальном сайте футбольной ассоциации этой страны, контракт с 68-летним наставником расторгнут, отныне он больше не является главным тренером сборной. Проходящий турнир стал для Ганы самым плохим с 2006 года, в трех матчах команда набрала всего лишь одно очко и, разумеется, заняла в своей группе последнее место.

С другой стороны, со сборной Ганы Раевац работал также в период 2008-2010 - и тогда Гана дошла до четвертьфинала ЧМ-2010, где лишь по пенальти уступила в памятном матче Уругваю.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ганы Милован Раевац
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