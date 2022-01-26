Кесси травмировался в матче с Египтом

Тревожные новости поступили в лагерь «Милана» с Кубка африканских наций. На 30-й минуте матча 1/8 финала против сборной Египта полузащитник миланского клуба Франк Кесси был заменён.

Один из главных звёзд сборной Кот-д`Ивуара покидал поле в очевидно подавленном настроении и окруженным поддержкой партнёров. Если добавить то, что Кесси прикладывал лёд к левому боку, будет ясно, что виной всему травма.

О конкретном врачебном заключении говорить пока рано, потому что на момент написания новости, команда ещё находится на стадионе, но «Милан» со всей тревогой следит за ситуацией.

Также, «россонери» наблюдает за здоровьем Фоде Балло-Туре, который был заменён на последних минутах победного матча Сенегала против Кабо-Верде.