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Кубок африканских наций

Салах и запасной вратарь втащили Египет в четвертьфинал Кубка Африки, Кот-дꞌИвуар едет домой

26 Января 2022 • 21:46 Комментировать
Кот-д'Ивуар
0:0
Египет
окончен после пенальти

Кто станет предпоследним четвертьфиналистом Кубка Африки, решали на футбольном поле сборные Кот-дꞌИвуара и Египта.

Протокол игры  
Кот-д'Ивуар 0:0Египет
  121'Сайед Ахмед II (1:1)
(4:4) Заха Уилфрид121'   
  121'Салах Мохамед (4:5)
  121'Эль-Сулейя Амр (2:2)
(3:3) Корне Максвелл121'   
(1:0) Пепе Николя121'   
(2:1) Сангаре Ибрахим121'   
  121'Абдель Монем Мохамед (3:4)
  121'Камал Омар (2:3)
Сангаре БадраОрье СержБайи Эрик   9'Дели Симон   112'Конан ГисленСангаре ИбрахимСери Жан-Мишель  72' (Бога Жереми (  72') Кесси Франк  30' (Ди Сере (  30') Градель Макс-Ален  71' (Заха Уилфрид (  71'   118') Алле Себастьян  105' (Корне Максвелл (  105') Пепе Николя
Запасные: Серж КанонБоли ЙоанСиссе АбдулКуаме КристианМаига ХабибИра Тап ЭлиэзерКуасси ЖанКоссуну Одилон
Эль-Шенави Мохамед  88' (Абугабал Мохамед (  88') Камал ОмарХегази АхмедАбдель Монем МохамедАбул-Фетух АхмедЭльнени МохамедЭль-Сулейя АмрФатхи Хамди  84' (Сайед Ахмед II (  84'   90') Салах МохамедМохамед Мостафа  91' (Шериф Мохамед (  91') Мармуш Омар  71' (Трезеге (  71')
Запасные: Собхи РамаданСобхи МохамедАшраф АйманАшур ИмамЭль-Дин Махмуд АлаЭль-Саид АбдуллахХамди МарванЛашин Моханад
26 января. Стадион "Япома".

В первом туре группового этапа Египет проиграл Нигерии, но «суперорлы» уже успели вылететь из турнира к тому моменту, когда «фараоны» проводили свой матч 1/8 финала. Пара Кот-дꞌИвуар – Египет смотрелась весьма интересной. Обе эти сборные являются топовыми для африканского континента и представляют разные его регионы. Недостатка принципиальности в этом противостоянии нет.

Embed from Getty Images

В начале очной встречи поактивней были ивуарийцы, но без особых моментов, а египтяне на пятнадцатой минуте разразились попаданием в перекладину – дальний удар в верхнюю планку исполнил Мармуш. Вскоре выстрел с пятачка перед штрафной попробовал Салах – получилось по центру створа, Бадра Сангаре перемахнул мяч на угловой. К получасу игры Патрис Бомель был вынужден произвести незапланированную замену – из-за травмы не смог продолжить игру Кесси.

Последняя треть первого тайма прошла с превосходством египтян. Здесь имеется в виду преимущество не в счёте, а по владению мячом и количеству атак. На 36-й минуте Салах низовой передачей вывел вперёд на правом полуфланге 14-го номера своей команды Мостафу. Тот пробил в ближний угол из-под Дели, другого 14-го номера, и в дело вступил Бадра Сангаре, отведший угрозу от своих владений. А вот Ибрахим Сангаре вскоре классно выстрелил боковыми ножницами у противоположных ворот – в дело успешно вступил Эль-Шенави.

Embed from Getty Images

После перерыва бодрей поначалу выглядели египтяне, однако потом прибавили ивуарийцы. На 70-й минуте пришлось реально выручать свои ворота Эль-Шенави, и он справился, когда Алле пробил головой с близкого расстояния после скидки Ибрахима Сангаре. Впрочем, об обороне футболистам с Берега Слоновой Кости тоже нельзя было забывать. А то ведь момент Трезеге был весьма опасен: сыграв в стеночку с Эль-Сулейя, он с позиции правого инсайда запустил мяч рядом с дальней штангой.

На подступах к 90-й минуте ивуарийцы были близки к тому, чтобы вырвать победу, но Заха не переиграл Эль-Шенави с короткой дистанции. Вратарю египтян понадобилась замена из-за травмы – вместо него вышел Абугабал. Основное время завершилось нулевой ничьей, что предопределило два дополнительных тайма. После возобновления игры «фараоны» быстро создали голевой шанс: Сайед навесил справа на дальнюю, Хегази сбросил в центр, и Шериф ударил вторым этажом чуть выше створа.

К сожалению, медицинские остановки продолжились. Шериф, когда уже пробил, по инерции врезался нижней частью лица в голову соперника. Изо рта у него текла кровь – кажется, он повредил зуб. Шерифа унесли на носилках, но вскоре он вернулся в игру. А у номинальных хозяев, то бишь ивуарийцев, врачи появлялись на поле ради Заха. Что касается игровых эпизодов, то был обмен дальними ударами Сайеда и Ибрахима Сангаре – оба вратаря выполнили свою работу. Абугабал, правда, ошибся на выходе во время подачи углового – Дели опередил его и послал мяч мимо створа.

Embed from Getty Images

Не поймал удачу за хвост и Хассан дважды после перспективных передач Салаха в четвёртом по счёту тайме. В целом обе команды заслужили серию пенальти, которая и увенчала этот матч. В послематчевой перестрелке роковым оказался удар Байи на третьем обмене – его парировал Абугабал. Окончательный же одиннадцатиметровый реализовал Салах. 5:4 – изначально запасной вратарь Египта очень помог «фараонам» проследовать в четвертьфинал.

Кирилл Иванцов

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окончен после пенальти Кот-д'Ивуар 0:0 Египет 2.35 2.95 3.85
Идет 52 минута Мали 0:0 Экваториальная Гвинея 1.52 3.90 7.80
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