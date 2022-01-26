Салах и запасной вратарь втащили Египет в четвертьфинал Кубка Африки, Кот-дꞌИвуар едет домой

Кто станет предпоследним четвертьфиналистом Кубка Африки, решали на футбольном поле сборные Кот-дꞌИвуара и Египта.

В первом туре группового этапа Египет проиграл Нигерии, но «суперорлы» уже успели вылететь из турнира к тому моменту, когда «фараоны» проводили свой матч 1/8 финала. Пара Кот-дꞌИвуар – Египет смотрелась весьма интересной. Обе эти сборные являются топовыми для африканского континента и представляют разные его регионы. Недостатка принципиальности в этом противостоянии нет.

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В начале очной встречи поактивней были ивуарийцы, но без особых моментов, а египтяне на пятнадцатой минуте разразились попаданием в перекладину – дальний удар в верхнюю планку исполнил Мармуш. Вскоре выстрел с пятачка перед штрафной попробовал Салах – получилось по центру створа, Бадра Сангаре перемахнул мяч на угловой. К получасу игры Патрис Бомель был вынужден произвести незапланированную замену – из-за травмы не смог продолжить игру Кесси.

Последняя треть первого тайма прошла с превосходством египтян. Здесь имеется в виду преимущество не в счёте, а по владению мячом и количеству атак. На 36-й минуте Салах низовой передачей вывел вперёд на правом полуфланге 14-го номера своей команды Мостафу. Тот пробил в ближний угол из-под Дели, другого 14-го номера, и в дело вступил Бадра Сангаре, отведший угрозу от своих владений. А вот Ибрахим Сангаре вскоре классно выстрелил боковыми ножницами у противоположных ворот – в дело успешно вступил Эль-Шенави.

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После перерыва бодрей поначалу выглядели египтяне, однако потом прибавили ивуарийцы. На 70-й минуте пришлось реально выручать свои ворота Эль-Шенави, и он справился, когда Алле пробил головой с близкого расстояния после скидки Ибрахима Сангаре. Впрочем, об обороне футболистам с Берега Слоновой Кости тоже нельзя было забывать. А то ведь момент Трезеге был весьма опасен: сыграв в стеночку с Эль-Сулейя, он с позиции правого инсайда запустил мяч рядом с дальней штангой.

На подступах к 90-й минуте ивуарийцы были близки к тому, чтобы вырвать победу, но Заха не переиграл Эль-Шенави с короткой дистанции. Вратарю египтян понадобилась замена из-за травмы – вместо него вышел Абугабал. Основное время завершилось нулевой ничьей, что предопределило два дополнительных тайма. После возобновления игры «фараоны» быстро создали голевой шанс: Сайед навесил справа на дальнюю, Хегази сбросил в центр, и Шериф ударил вторым этажом чуть выше створа.

К сожалению, медицинские остановки продолжились. Шериф, когда уже пробил, по инерции врезался нижней частью лица в голову соперника. Изо рта у него текла кровь – кажется, он повредил зуб. Шерифа унесли на носилках, но вскоре он вернулся в игру. А у номинальных хозяев, то бишь ивуарийцев, врачи появлялись на поле ради Заха. Что касается игровых эпизодов, то был обмен дальними ударами Сайеда и Ибрахима Сангаре – оба вратаря выполнили свою работу. Абугабал, правда, ошибся на выходе во время подачи углового – Дели опередил его и послал мяч мимо створа.

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Не поймал удачу за хвост и Хассан дважды после перспективных передач Салаха в четвёртом по счёту тайме. В целом обе команды заслужили серию пенальти, которая и увенчала этот матч. В послематчевой перестрелке роковым оказался удар Байи на третьем обмене – его парировал Абугабал. Окончательный же одиннадцатиметровый реализовал Салах. 5:4 – изначально запасной вратарь Египта очень помог «фараонам» проследовать в четвертьфинал.

Кирилл Иванцов