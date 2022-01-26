Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

В последний раз Египет проигрывал по пенальти в Кубке африканских наций в 1984 году

26 Января 2022 • 23:07 Комментировать
Кот-д'Ивуар
0:0
Египет
окончен после пенальти

Мохамед Салах мастерски исполнил последний одиннадцатиметровый удар в послематчевой серии пенальти в игре с Кот-д'Ивуаром, выведя тем самым свою команду в четвертьфинал Кубка Африки. Как оказалось, это была уже пятая кряду серия послематчевых пенальти, в которой Египет взял вверх над соперником в рамках турнира.

В последний раз «фараоны» проигрывали по пенальти в Кубке Африки в далеком 1984 году. Тогда Египет сошелся в полуфинале с Нигерией, основное и дополнительное время закончились со счетом 2:2, а в серии пенальти «орлы» оказались точнее - 8:7. Впрочем, в финале они проиграли Камеруну, выигравшему свой первый Кубок африканских наций.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Египта Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен после пенальти Кот-д'Ивуар 0:0 Египет 2.35 2.85 4.00
Идет 121 минута Мали 0:0 Экваториальная Гвинея 1.72 3.15 6.60
Все матчи
Новости
26 Января
23:07 · Кубок Африки
В последний раз Египет проигрывал по пенальти в Кубке африканских наций в 1984 году
21:39 · Кубок Африки
Кесси травмировался в матче с Египтом
08:46 · Франция. Лига 1
Мбаппе назвал лучшего правого защитника в мировом футболе
04:54 · Кубок Африки
Мане обратился к болельщикам из госпиталя
01:12 · Кубок Африки
Мане угодил в больницу
00:01 · Кубок Африки
Сборная Марокко одержала волевую победу над Малави
25 Января
20:55 · Кубок Африки
Сборная Сенегала в большинстве обыграла соперников из Кабо-Верде
20:46 · Кубок Африки
Кубок африканских наций бьёт рекорды по количеству удалений
20:37 · Кубок Африки
Мане не смог доиграть матч против Кабо-Верде – у игрока подозрение на сотрясение
16:50 · Кубок Африки
​Глава КАФ назвал причину смертельной давки перед матчем Кубка Африки
16:43 · Кубок Африки
​Стадион, на котором произошла смертельная давка, не примет четвертьфинал Кубка Африки
10:01 · Кубок Африки
​Давка на Кубке Африки унесла жизни восьми фанатов
08:22 · Кубок Африки
​Тренер Малави пожаловался на условия на Кубке Африки: «С нами обращаются как с людьми второго сорта»
24 Января
21:03 · Кубок Африки
Гамбия неожиданно выбила Гвинею
18:47 · Кубок Африки
​Сборная Коморских островов всё-таки может сыграть с полевым игроком в воротах, хотя один из вратарей выздоровел
Все новости
Рекомендуем