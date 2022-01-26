В последний раз Египет проигрывал по пенальти в Кубке африканских наций в 1984 году

Мохамед Салах мастерски исполнил последний одиннадцатиметровый удар в послематчевой серии пенальти в игре с Кот-д'Ивуаром, выведя тем самым свою команду в четвертьфинал Кубка Африки. Как оказалось, это была уже пятая кряду серия послематчевых пенальти, в которой Египет взял вверх над соперником в рамках турнира.

В последний раз «фараоны» проигрывали по пенальти в Кубке Африки в далеком 1984 году. Тогда Египет сошелся в полуфинале с Нигерией, основное и дополнительное время закончились со счетом 2:2, а в серии пенальти «орлы» оказались точнее - 8:7. Впрочем, в финале они проиграли Камеруну, выигравшему свой первый Кубок африканских наций.