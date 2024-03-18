Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Америки (Copa America)

Месси не поможет сборной Аргентины в мартовских матчах официально

18 Марта 2024 • 22:48 Комментировать

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси официально пропустит мартовские матчи «альбиселесте». Об этом сообщает пресс-служба аргентинской национальной команды.

У 36-летней звезды «Интер Майами» - травма задней поверхности бедра. Её аргентинец получил в недавней игре на клубном уровне.

Правда, два грядущих матча действующих чемпионов мира – неофициальные. 23 марта аргентинцы будут играть против сборной Сальвадора, а спустя четыре дня, 27 марта, сборную ожидает поединок против другой команды из Центральной Америки – сборной Коста-Рики (даты матчей - московские).

В недавно стартовавшем футбольном сезоне в Америке у Лионеля уже пять голов и два ассиста в пяти матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Интер Майами ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Мбаппе дал важное обещание «ПСЖ» «Рома» потеряла Дибалу «Реал» - шестой, «Арсенал» - главный аутсайдер: шансы команд на победу в Лиге чемпионов Почему «Спартаку» выгоднее вылететь от «Зенита» в Кубке России Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
«Локомотив» поиздевался над «Авангардом» во втором матче серии плей-офф КХЛ СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков: Если выпрыгнет чудовище и откусит Алькарасу «одно место», тогда он может проиграть Медведеву Канарейкин объяснил, за счёт чего «Металлург» добился победы над «Спартаком» «Металлург» разобрался со «Спартаком» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
06 Марта
16:24 · Испания. Ла Лига
Окружение Роке недовольно игровым временем нападающего в «Барселоне» слухи
22 Февраля
11:29 · Кубок Америки
В сборной Бразилии сделали заявление по будущему Неймара
02 Февраля
14:57 · Кубок Америки
​Даже у Роналду не было такой презентации: Видаля эффектно представили в Чили 2
16 Января
13:43 · Кубок Америки
Скалони принял решение о будущем в сборной Аргентины
15 Января
15:59 · Кубок Америки
​Дик Адвокат возвращается к тренерской работе
12 Января
14:00 · Кубок Америки
Тренер сборной Бразилии: «Нам нужно учиться играть без Неймара»
08 Января
19:50 · Кубок Америки
​Назван вероятный новый клуб Видаля
07 Января
21:51 · Кубок Америки
Дориваль Жуниор станет главным тренером сборной Бразилии
20 Декабря
03:38 · Кубок Америки
Неймар не сыграет на предстоящем Кубке Америки
14 Декабря
21:54 · Кубок Америки
Скалони высказался о своём будущем в сборной Аргентины 1
29 Ноября
19:22 · Кубок Америки
​Стало известно, когда Скалони может уйти из сборной Аргентины
17 Ноября
12:35 · Кубок Америки
Кассьерра высказался о шансах сборной Колумбии на Копа Америка-2024
17 Октября
22:07 · Кубок Америки
Анхель ди Мария: «Я покину сборную Аргентины после Кубка Америки»
09 Октября
17:40 · Англия. Премьер-лига
​Гринвуд может выступить за сборную Ямайки 1
22 Сентября
08:38 · Кубок Америки
Месси раскрыл свою ближайшую цель в футболе
Все новости
Рекомендуем