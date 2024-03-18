Форвард сборной Аргентины Лионель Месси официально пропустит мартовские матчи «альбиселесте». Об этом сообщает пресс-служба аргентинской национальной команды.

У 36-летней звезды «Интер Майами» - травма задней поверхности бедра. Её аргентинец получил в недавней игре на клубном уровне.

Правда, два грядущих матча действующих чемпионов мира – неофициальные. 23 марта аргентинцы будут играть против сборной Сальвадора, а спустя четыре дня, 27 марта, сборную ожидает поединок против другой команды из Центральной Америки – сборной Коста-Рики (даты матчей - московские).

В недавно стартовавшем футбольном сезоне в Америке у Лионеля уже пять голов и два ассиста в пяти матчах.